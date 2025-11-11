17:22
В 25 городах и 600 селах Кыргызстана строят новые системы водоснабжения

Фото Минводсельпрома. Открытие муниципального предприятия по очистке питьевой и сточной воды в селе Озгоруш

В 2025 году 40 сел Кыргызстана обеспечат чистой питьевой водой, а проблемы водоснабжения и канализации в трех городах решат. Об этом сегодня заявил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев на открытии муниципального предприятия по очистке питьевой и сточной воды в селе Озгоруш.

По его словам, в рамках реализации проекта приобрели современное оборудование: установили пять грунтовых насосов и водопроводные трубы большого диаметра протяженностью 500 метров. Кроме того, на водохранилищах Паизабад и Орум построили бактерицидные установки для очистки воды.

Основные результаты проекта в селе Озгоруш:

  • оборудование сможет очищать 2 тысячи кубометров сточных вод в сутки. Оно рассчитано на 10 тысяч абонентов;

  • проложены 40 тысяч 790 метров водопроводных труб и 29 тысяч 953 метра канализационных труб. Сейчас к системе подключают потребителей.

Чиновник отметил, что работа по обеспечению населения чистой водой продолжается системно и в масштабах всей республики.

В сектор водоснабжения привлекли $556 миллионов инвестиций. В 25 городах и 600 селах строят системы питьевого водоснабжения.

Бакыт Торобаев

Работы завершили, объекты ввели в эксплуатацию в 123 селах, еще в 119 они продолжаются. Для 358 сел разрабатывают проектно-сметную документацию.

Для решения проблем водоснабжения и канализации в 156 селах и 3 городах привлекли $275 миллионов, проекты уже реализуют.

Замглавы кабмина заметил, что для подготовки технико-экономического обоснования и проектной документации по 179 селам привлекли $3 миллиона грантовых инвестиций.

Он добавил, что в 11 городах и 4 крупных селах впервые внедрили современную система SCADA. Строятся автоматизированные комплексы по очистке сточных вод. При этом используют качественные и энергоэффективные насосы, альтернативные системы очистки воды и единые инженерные решения. Муниципальные предприятия обеспечивают лабораторным оборудованием и специальной техникой.
