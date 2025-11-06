Мэрия Бишкека определила потенциальные локации для установки санитарных объектов в четырех районах столицы и призывает граждан поучаствовать в формировании комфортной городской среды. В муниципалитете под председательством заместителя мэра Рамиза Алиева состоялось расширенное совещание, посвященное вопросам развития и модернизации сети общественных туалетов на территории столицы, сообщает пресс-служба.

При выборе мест учитывались данные анализа пешеходных, туристических и транспортных потоков, а также результаты опросов жителей.