В рамках проекта определено 26 потенциальных локаций для установки санитарных объектов в четырех районах города:

  • улица Шопокова, рядом с сооружением «Улитка»;
  • рынок «Мадина», улицы 7 Апреля — Мамбетова, под мостом;
  • проспект Жибек Жолу — улица Алма-Атинская, рынок «Аламедин»;
  • микрорайон «Улан»: улицы 7 Апреля — Ахунбаева;
  • пересечение улиц Анкара — Виноградной, этносквер;
  • 6-й микрорайон, Ореховая роща;
  • улицы Безымянная — Жукеева-Пудовкина;
  • улицы Абдрахманова — Саманчина;
  • улицы Абдрахманова — Медерова;
  • улица Ахунбаева — проспект Манаса, магазин Spar;
  • улицы Чокморова — Шевченко (рядом департамент по управлению муниципальным имуществом и МП «Бишкекглавархитектура»);
  • пересечение улиц Алтымышева — Тыныбекова (рядом сквер «Люкс»);
  • улица Садырбаева, парк «Сакалдуу гүл»;
  • улицы Жайыла Баатыра — Чортекова, бульвар до 4-й городской больницы;
  • улицы Чортекова — Айни, сквер рядом с 4-й горбольницей;
  • улицы Айни — Осмонова, новый сквер;
  • улицы Мурманская — Абаканская, строится новый сквер (управление капитального строительства мэрии Бишкека);
  • пересечение улиц Бакаева — Айни, улица Островского;
  • пересечение улицы Токтогула — бульвара Эркиндик;
  • сквер имени Тоголока Молдо;
  • кинотеатр «Россия»;
  • Национальный госпиталь;
  • кинотеатр «Ала-Тоо»;
  • пересечение улиц Горького — Тыныстанова, торговый центр «Вефа»;
  • пересечение улиц Абдрахманова — Киевской;
  • пересечение улиц Профсоюзной — Лумумбы.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека
Особое внимание уделено доступности городской инфраструктуры для людей с инвалидностью — все новые объекты будут спроектированы с учетом инклюзивных стандартов и принципов безбарьерной среды.

Свои предложения по установке новых общественных туалетов можно направить на электронный адрес: dgh@meria.kg и по телефону +996707976747.