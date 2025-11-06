Мэрия Бишкека определила потенциальные локации для установки санитарных объектов в четырех районах столицы и призывает граждан поучаствовать в формировании комфортной городской среды. В муниципалитете под председательством заместителя мэра Рамиза Алиева состоялось расширенное совещание, посвященное вопросам развития и модернизации сети общественных туалетов на территории столицы, сообщает пресс-служба.
При выборе мест учитывались данные анализа пешеходных, туристических и транспортных потоков, а также результаты опросов жителей.
В рамках проекта определено 26 потенциальных локаций для установки санитарных объектов в четырех районах города:
- улица Шопокова, рядом с сооружением «Улитка»;
- рынок «Мадина», улицы 7 Апреля — Мамбетова, под мостом;
- проспект Жибек Жолу — улица Алма-Атинская, рынок «Аламедин»;
- микрорайон «Улан»: улицы 7 Апреля — Ахунбаева;
- пересечение улиц Анкара — Виноградной, этносквер;
- 6-й микрорайон, Ореховая роща;
- улицы Безымянная — Жукеева-Пудовкина;
- улицы Абдрахманова — Саманчина;
- улицы Абдрахманова — Медерова;
- улица Ахунбаева — проспект Манаса, магазин Spar;
- улицы Чокморова — Шевченко (рядом департамент по управлению муниципальным имуществом и МП «Бишкекглавархитектура»);
- пересечение улиц Алтымышева — Тыныбекова (рядом сквер «Люкс»);
- улица Садырбаева, парк «Сакалдуу гүл»;
- улицы Жайыла Баатыра — Чортекова, бульвар до 4-й городской больницы;
- улицы Чортекова — Айни, сквер рядом с 4-й горбольницей;
- улицы Айни — Осмонова, новый сквер;
- улицы Мурманская — Абаканская, строится новый сквер (управление капитального строительства мэрии Бишкека);
- пересечение улиц Бакаева — Айни, улица Островского;
- пересечение улицы Токтогула — бульвара Эркиндик;
- сквер имени Тоголока Молдо;
- кинотеатр «Россия»;
- Национальный госпиталь;
- кинотеатр «Ала-Тоо»;
- пересечение улиц Горького — Тыныстанова, торговый центр «Вефа»;
- пересечение улиц Абдрахманова — Киевской;
- пересечение улиц Профсоюзной — Лумумбы.
Свои предложения по установке новых общественных туалетов можно направить на электронный адрес: dgh@meria.kg и по телефону +996707976747.