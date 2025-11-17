«Две доски с крышей»: отсутствие нормальных туалетов в КР отпугивает туристов

В Кыргызстане изначально планировалось построить 58 современных санитарных пунктов на туристических маршрутах в рамках проекта Rest Point. Однако, как сообщил представитель Фонда развития туризма Дамир Жумаканов в эфире «Биринчи радио», сейчас рассматриваются другие варианты, поскольку в реализации проекта возникли определенные проблемы.

Он отметил, что создание удобных санитарных условий остается одной из ключевых задач развития туристической инфраструктуры. В этом году уже открыто 10 Rest Point, но во многих популярных локациях по-прежнему отсутствуют современные туалеты, что вызывает жалобы иностранных гостей.

«В некоторых местах туалеты — это просто две доски с крышей. Для туристов, особенно приезжающих семьями из арабских стран, это становится настоящим стрессом», — сказал Жумаканов.

Фонд развития туризма продолжает сотрудничество с международными партнерами. Всемирный банк финансирует строительство пяти туристических инфоцентров на Иссык-Куле, еще три санитарных пункта возводятся на юге страны при поддержке АРИС.

Один из Rest Point при комплексе «Манас Ордо» откроют после завершения реконструкции объекта.