Ассенизаторские машины незаконно сливают отходы в переулках Бишкека

В Бишкеке ассенизаторские машины незаконно сливают отходы прямо в канализационные люки в жилых переулках. По словам местных жителей, это приводит к перегрузке системы и сильному зловонию.

Жители одного из районов в нижней части Бишкека сообщают о регулярных случаях несанкционированного слива отходов. Речь о перекрестке улицы Элебесова и переулка Нерчинского, куда, по их словам, приезжают ассенизаторские машины и сливают содержимое цистерн прямо в канализационный люк.

Местные жители подчеркивают, что канализационная инфраструктуру в переулке построили за собственные средства.

По словам очевидцев, машины приезжают периодически и сливают «полную бочку», после чего в округе в течение 1-2 суток стоит резкий неприятный запах.

«Мы сами прокладывали эти сети, с каждого дома собирали от 30 до 70 тысяч сомов. Делали для себя, чтобы нормально жить, а теперь туда бесплатно сливают отходы со всего города», — возмущаются они.

Также по их словам, система канализации рассчитана на определенную нагрузку и подобные действия могут привести к авариям и поломкам. Кроме того, ухудшается санитарная обстановка в районе.

Жители требуют найти водителей ассенизаторских машин и привлечь их к ответственности.

«Для таких сливов есть специальные места, где это делают официально и за оплату. Почему должны страдать обычные люди?» — задаются вопросом горожане.

Они надеются на реакцию со стороны муниципальных служб и правоохранительных органов, чтобы пресечь подобную практику.

