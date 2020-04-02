На работу блокпоста на въезде в Бишкек жалуются: создают большие очереди

На восточном санитарно-пропускном пункте Бишкека творится бардак. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, в рамках расширения карантинной зоны Бишкека восточный блокпост на въезде в столицу перенесли в район БЧК — старый ресторан «Волна». Однако порядка это не добавило.

«Люди по полтора часа стоят в очереди. На блокпосту солдаты, но вчера никто документы ни на машину, ни у водителей не проверял. Грузы тоже никто не проверял. Максимум через одного-двух врач измерял температуру. Сегодня навели порядок. Теперь въезд только по пропускам, даже для транспорта МВД. Но очереди от этого не уменьшились», — возмущены читатели.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них двое в Ноокате, двое в Оше и один в Джалал-Абаде.