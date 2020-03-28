12:44
USD 80.20
EUR 88.31
RUB 1.03
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Бишкеке. Люди спят в машинах, чтобы получить пропуск в комендатуре

Люди ночуют в машинах, чтобы получить пропуск в комендатуре. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, с раннего утра возле здания очередь.

«Со всех сторон говорят, что необходимо минимизировать контакты, чтобы избежать заражения, и в то же время заставляют стоять в очередях. Многим пропуск нужен для работы, поставок продукции, развоза медиков и помощи», — написал он.

Ранее автоволонтеры обратились с просьбой к комендатуре выдать им пропуска, чтобы они могли развозить медиков, сотрудников МЧС и МВД, социальных работников, помощь нуждающимся.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegtam по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/148343/
просмотров: 954
Версия для печати
Материалы по теме
Доступ к открытым медданным позволит консолидировать помощь врачам и больницам
Комендатура города Джалал-Абада напоминает: выдача спецпропусков ограничена
Защита от коронавируса. Какие маски, кому и когда следует носить
Граждане Кыргызстана застряли в России. Не могут вылететь на родину
Президенты Кыргызстана и Таджикистана переговорили по телефону
Из-за коронавируса Турция прекратила авиасообщения с другими странами
Новых случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане за сутки не регистрировали
Автоволонтеры не могут получить пропуска и просят комендатуру выдать документы
США потратят $2 триллиона на поддержку экономики из-за пандемии коронавируса
США и Италия обогнали Китай по числу заразившихся коронавирусом
Популярные новости
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Как выглядит разрешение на&nbsp;передвижение по&nbsp;столице Режим ЧП в Бишкеке. Как выглядит разрешение на передвижение по столице
Врачи-эпидемиологи возвращаются домой ночью пешком, экипировкой не&nbsp;обеспечены Врачи-эпидемиологи возвращаются домой ночью пешком, экипировкой не обеспечены
В&nbsp;Канте с&nbsp;жителей незаконно требуют маршрутные листы В Канте с жителей незаконно требуют маршрутные листы
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Поставщикам продуктов сегодня не&nbsp;дали пропуска в&nbsp;Бишкек Режим ЧП в Кыргызстане. Поставщикам продуктов сегодня не дали пропуска в Бишкек
Бизнес
Рекомендации от&nbsp;Dos Credobank Рекомендации от Dos Credobank
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Как получить перевод &laquo;Золотая Корона&raquo; не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
28 марта, суббота
12:31
Доступ к открытым медданным позволит консолидировать помощь врачам и больницам Доступ к открытым медданным позволит консолидировать по...
12:20
Режим ЧП в Бишкеке. Люди спят в машинах, чтобы получить пропуск в комендатуре
12:05
Комендатура города Джалал-Абада напоминает: выдача спецпропусков ограничена
12:00
Защита от коронавируса. Какие маски, кому и когда следует носить
11:50
Граждане Кыргызстана застряли в России. Не могут вылететь на родину