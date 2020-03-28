Режим ЧП в Бишкеке. Люди спят в машинах, чтобы получить пропуск в комендатуре

Люди ночуют в машинах, чтобы получить пропуск в комендатуре. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, с раннего утра возле здания очередь.

«Со всех сторон говорят, что необходимо минимизировать контакты, чтобы избежать заражения, и в то же время заставляют стоять в очередях. Многим пропуск нужен для работы, поставок продукции, развоза медиков и помощи», — написал он.

Ранее автоволонтеры обратились с просьбой к комендатуре выдать им пропуска, чтобы они могли развозить медиков, сотрудников МЧС и МВД, социальных работников, помощь нуждающимся.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

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