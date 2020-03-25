Режим ЧП в Кыргызстане. Очередь за пропусками выстроилась к коменданту Бишкека

В Бишкеке предприниматели сегодня собрались возле здания Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, где им выдают специальные пропуска для беспрепятственного передвижения по городу. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. В Бишкеке предприниматели стоят в очереди за пропусками

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По его словам, людей возле здания много. «Я стою здесь с 12.00, но до сих пор ничего не сдвинулось с мертвой точки», — говорит он.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Передвижение по республике и внутри населенных пунктов ограничено.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

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