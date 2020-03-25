Таксистам запретили работать. Они жалуются на отсутствие льгот по кредитам

Микрокредитные компании не дают отсрочку по выплате займов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, он взял кредит, но теперь не сможет его оплачивать из-за введения режима ЧП в Бишкеке.

«Я работал таксистом. А сейчас весь транспорт остановили. И как мне быть? Как мне выплачивать кредит? Микрокредитная компания требует, чтобы я погасил задолженность», — написал читатель.

Он просит правительство рассмотреть этот вопрос.

На сегодня в Кыргызстане всего 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. В связи с этим работа общественного транспорта и такси остановлена. За нарушение режима ЧП водителей будут штрафовать.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.