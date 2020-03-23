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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Google в помощь. Что отвечают по номеру горячей линии штаба по коронавирусу

Сотрудники горячей линии республиканского штаба вместо того, чтобы отвечать на вопросы, советуют гражданам «погуглить». Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, он пытался выяснить порядок и условия размещения в обсервацию прибывающих из России.

«Направил вопросы в WhatsApp по номеру, указанному как горячая линия. Мало того, что мне ответили голосовым сообщением, так еще и посоветовали погуглить и поискать информацию в СМИ», — возмутился читатель.

скриншот переписки
Фото скриншот переписки. Читатель обратился по номеру горячей линии штаба по коронавирусу

Он прислал в редакцию аудио ответа республиканского штаба на его вопрос. 

Отметим, что алгоритм размещения на карантин прибывающих из-за границы неоднократно менялся. К тому же условия карантина отличаются для граждан, прибывающих из разных стран: одних отправляют в отели, а других селят в холодных помещениях бывшей американской базы в «Манасе» или школе-интернате на окраине столицы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/147717/
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Google в помощь. Что отвечают по номеру горячей линии штаба по коронавирусу