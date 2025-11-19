В Минэкономики начал работу оперативный штаб по поддержке легпрома

В Министерстве экономики и коммерции начал работу оперативный штаб центра «Кыргыз Экспорт», созданный для оперативного реагирования на обращения предпринимателей и обеспечения комплексной консультационной поддержки субъектов швейной и текстильной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, штаб расположен на первом этаже здания министерства и работает ежедневно с 9.00 до 19.00 (без выходных).

Представители отрасли могут обратиться за профессиональной помощью по широкому спектру вопросов: текущая деятельность предприятий, экспортные процедуры, сертификация и маркировка продукции, доступ к новым рынкам, а также повышение экспортного потенциала швейных предприятий.

Оперативный штаб призван стать точкой быстрой коммуникации между государством и бизнесом, предоставляя предпринимателям понятные алгоритмы действий, своевременные консультации и сопровождение в решении возникающих вопросов.