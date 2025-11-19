14:28
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Экономика

В Минэкономики начал работу оперативный штаб по поддержке легпрома

В Министерстве экономики и коммерции начал работу оперативный штаб центра «Кыргыз Экспорт», созданный для оперативного реагирования на обращения предпринимателей и обеспечения комплексной консультационной поддержки субъектов швейной и текстильной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, штаб расположен на первом этаже здания министерства и работает ежедневно с 9.00 до 19.00 (без выходных).

Представители отрасли могут обратиться за профессиональной помощью по широкому спектру вопросов: текущая деятельность предприятий, экспортные процедуры, сертификация и маркировка продукции, доступ к новым рынкам, а также повышение экспортного потенциала швейных предприятий.

Оперативный штаб призван стать точкой быстрой коммуникации между государством и бизнесом, предоставляя предпринимателям понятные алгоритмы действий, своевременные консультации и сопровождение в решении возникающих вопросов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351495/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Министр экономики представил Нацпрограмму развития КР до 2030 года
Сыдыков: Для развития транспортного сектора в КР необходимо $1,65 миллиарда
Индия предоставит Кыргызстану грантовую помощь на 253,2 миллиона сомов
Минэкономики призвало поставщиков снизить цены на продукты первой необходимости
Рынки Бишкека предоставят фермерам бесплатные места для стабилизации цен на мясо
В Кыргызстане усиливают мониторинг цен на социально значимые товары
Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана
Мясо в Бишкеке снова подорожает? Госрегулирование цен заканчивается 12 ноября
Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана
В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов
Популярные новости
Продукты дорожают, тарифы растут. На&nbsp;что цены в&nbsp;Кыргызстане выросли больше всего Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
Бизнес Казахстана нервничает, а&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане говорят об&nbsp;окне возможностей Бизнес Казахстана нервничает, а в Кыргызстане говорят об окне возможностей
Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;ноября Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября
Торговый оборот Кыргызстана сократился на&nbsp;$1&nbsp;миллиард из-за падения экспорта Торговый оборот Кыргызстана сократился на $1 миллиард из-за падения экспорта
Бизнес
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
19 ноября, среда
14:23
Доходы «Кумтора» за 10 месяцев превысили план почти на 25 миллиардов сомов Доходы «Кумтора» за 10 месяцев превысили план почти на ...
14:18
В Минэкономики начал работу оперативный штаб по поддержке легпрома
14:15
В Чолпон-Ате ночью произошел пожар в кафе
14:12
В микрорайоне «Восток-5» снова появился сильный химический запах
14:00
Сохраняя семьи. Как в Бишкеке отстаивают право ребенка жить с матерью