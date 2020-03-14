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Агент 024

Бесхозный Бишкек: бездорожье, грязь и разговоры вместо действий

Встретить неожиданную помеху на проезжей части — мусорный бак — можно, наверное, только в Бишкеке. А все потому, что установлен он неправильно. Казалось бы, службы, занимающиеся вывозом мусора, должны сразу обратить на это внимание и принять меры. Но только не в столице Кыргызстана.

1
Помеху убрали

После сообщения читателя о том, что мусорный контейнер на улице Фатьянова периодически оказывается на дороге, выяснилось, что он принадлежит хозсубъекту. С его представителями провели разъяснительную работу, после которой они передвинули бак на свою территорию.

2
Все по закону

Городские власти отрапортовали, что киоски в столице хотят сделать стильными. Бишкекглавархитектура даже разработала несколько вариантов эскизов фасадов торговых точек.

Но пока их менять планируют только в центре Бишкека, уже идут переговоры с предпринимателями.

Это очень напоминает перевязь Портоса, которая была украшена лишь с одной стороны, так как ему не хватало денег на полностью позолоченную.

Жители района Ахунбаева/Токтоналиева пожаловались на непрезентабельный вид киосков на перекрестке и попросили их убрать.

В ответ мэрия сообщила, что торговые павильоны установлены на частной территории, Бишкекглавархитектура разработала архитектурно-техническое заключение о размещении временного объекта в декабре 2016 года. А земельный участок, на котором расположен пивной бар, предоставлен в аренду на пять лет. Договор заключен в июле 2015-го.

3
Кафе вместо зеленой зоны

Муниципалитет любит хвастать, сколько парков уже построено в городе, а сколько откроют в этом году. В то же время существующие зеленые зоны идут под застройку. 

Вот и в 7-м микрорайоне в рощице строят очередное кафе. По данным Бишкекглавархитектуры, 9 соток предоставлены в аренду на 49 лет в сентябре 2006 года постановлением мэрии. Все разрешительные документы на строительство кафе есть.

4
Горят фонари днем

Горожане часто недоумевают, почему в столице на одних улицах фонари горят днем, а на других ночью — нет. В Бишкексвете объясняют, что уличные светильники не отключают, если на линии ведутся ремонтные работы.

А на улице Киевской не было освещения, потому что фонари сняли на ремонт.

5
Эх, дороги...

Дороги — головная боль бишкекчан. Жалобы на их состояние поступают регулярно. 

В жилмассив «Ак-Босого» из-за разбитых дорог перестали ходить маршрутки, а в «Ак-Тилеке» машины застряли в грязи.

В муниципалитете обещают, что в ближайшее время там проведут ремонтно-восстановительные работы.

Ни один год ждут чуда и жители улицы Васильева. Когда-то на ней был асфальт, но после прокладки канализации и газопровода о комфорте пришлось забыть. В мэрии заверяли, что ремонт отрезка от улицы Тоголока Молдо до бульвара Махатмы Ганди запланирован в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети в ближайшие два года. Теперь же отвечают, что ремонт данного участка есть в планах Бишкекасфальтсервиса.

Сюжет по теме
Ремонт дорог в Бишкеке

Ждут начала реализации второй фазы и горожане, вынужденные ездить по улице Жукеева-Пудовкина

Когда точно начнется ремонт, столичные власти пока сказать не могут.

Первый тендер отменили, поскольку китайские фирмы-подрядчики завысили стоимость. Сейчас формируются документы для проведения нового конкурса. Объявить его планируют до конца марта. В муниципалитете отмечают, что Жукеева-Пудовкина в списке приоритетных улиц. Но только после ремонта теплосетей.

Качество ремонта дорог тоже неоднократно вызывало претензии у бишкекчан. На улице Куренкеева уже провалился новый асфальт.

Ответ мэрии неожиданностью не стал. Ни о причинах, ни об ответственности в нем ни слова: «На данной улице Бишкекасфальтсервис с 2018 года проводит строительные работы. Работы возобновятся с 25 марта».

А вот с некачественными арычными лотками на Тоголока Молдо ситуация немного иная. Улица ремонтировалась в рамках китайского гранта, и на нее еще распространяется гарантия. В конце марта ее осмотрит специальная комиссия.

«Все выявленные дефекты будут задокументированы. После чего подрядчик в обязательном порядке их исправит за счет собственных средств», — подчеркнули в муниципалитете.

6
Получите штраф

Водителя бусика, который во время движения разговаривал по телефону, оштрафуют. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции. По ее данным, он должен оплатить 3 тысячи сомов.

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