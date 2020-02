Ремонт дорог в Бишкеке. Тендер на реализацию второй фазы отменен

Конкурс на ремонт дорог по второй фазе проекта отменен. Об этом на коллегии мэрии сообщил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

По его словам, китайские компании-подрядчики, участвующие в конкурсе, превысили заявленную сумму.

«В течение 10 дней управление капстроительства объявит новый тендер», — сказал он.

Уланбек Азыгалиев напомнил, что наименование претендентов на участие в конкурсе представила канцелярия советника по торгово-экономическим вопросам при посольстве Китайской Народной Республики в КР. Всего в списке было три китайские компании: Power Construction Corporation of China Ltd, Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co. Ltd и Сhina Road and Bridge Corporation, все они прошли квалификационный отбор в Китае.

Вторая фаза проекта рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируется построить 6 мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилых массивах.