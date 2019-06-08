Дефективный ремонт, или почему дороги проваливаются

Проблемы в городской дорожной инфраструктуре продолжают оставаться на лидирующих позициях рубрики «Агент 024». Провалы на недавно отремонтированных дорогах, открытые люки, дорожные знаки, грозящие свалиться на проезжающие машины — от бдительного ока бишкекчан ничего не скроется.

В столичной мэрии замечания горожан без внимания не оставляют, правда, не всегда недочеты устраняют быстро.

1 Провалы в асфальте

За прошедшие две недели бишкекчане обнаружили три провала асфальта: на улицах Тыналиева, Токтоналиева и Киевской. Первые две отремонтированы пару лет назад в рамках китайского гранта.

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В мэрии оперативно выявили виновников таких дефектов. В первом случае — деформация плиты перекрытия камеры газопровода, и находится она на балансе «Газпрома». Тогда мэрия направила в адрес компании соответствующее письмо. Горожанам от того, кто виноват в провале, как говорится, ни холодно ни жарко. Главное, чтобы дефект устранили, и проезжая часть стала снова безопасной для автомобилей. Радует, что эту работу муниципальные службы сделали и провал ликвидировали.

А вот на улице Токтоналиева пока установили только причину. В мэрии поспешили сообщить, что здесь произошел прорыв инженерных сетей. Пообещали устранить, пока же решают, кто это будет делать: инженерные службы или подрядная организация, проводившая ремонт.

На улице Киевской дыру в асфальте закатали. Причину ее появления не назвали. Дорогу ремонтировали пять лет назад.

Можно похвалить Бишкекасфальтсервис за завидную оперативность в ликвидации проблемы с дорожным знаком, который мог упасть на машину.

Еще одна головная боль и автомобилистов, и пешеходов – открытые канализационные люки.

Не так давно один из них стал причиной аварии — машина перевернулась, водитель оказался в больнице. В другом случае слетевшая крышка повредила два автомобиля.

Похожего ЧП можно было ожидать и на улице Куренкеева, но автовладельцы заложили провал шинами. В мэрии отрапортовали: колодец не муниципальный, а частный! Бишкекводоканал составил акт и выдал предписание на срочную установку люка. Похоже, водителям еще долго придется совершать маневры и объезжать «памятник» из шин.

2 Не нарушать не получается

Работа водителей троллейбусов также всегда под пристальным вниманием бишкекчан. Жалобы на нарушение Правил дорожного движения поступают регулярно. То на красный повернут, то на встречную полосу выедут. Руководство троллейбусного управления на сигналы реагирует, с водителями проводят беседу и отправляют в ГУОБДД оплачивать штрафы.

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Но нарушения продолжаются. Иногда они случаются не по вине водителей, а из-за габаритов и неповоротливости транспорта. Троллейбус-то большой. По крайней мере, именно этой причиной объяснили проезды не по своей полосе, попавшие в видеофиксаторы «агентов 024». Разбираться пригласили и сотрудников УОБДД.

«В связи с большим габаритом троллейбус не может выехать с остановки на среднюю полосу, не создавая помех другим участникам движения. А так же большой поток автомашин на участке вынуждает водителя втиснуться в данную полосу», — отметили в мэрии.

С водителями еще раз проведут разъяснительные работы, а специальная комиссия изучит проблему и примет соответствующее меры. Какие именно, в мэрии не говорят. Троллейбусы уменьшат в объемах или поток машин сократят?

3 Гвоздями в деревья

Зеленое хозяйство Бишкека еще один объект пристального внимания жителей — сообщают о рубке деревьев, даже если речь идет всего лишь о ветках. В памяти еще свежи факты вырубки деревьев на улице Токтоналиева и Тыныстанова из-за расширения дорог.

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В Бишкекзеленхозе поспешили успокоить читателя, сообщившего о рубке деревьев в сквере «Театральный». Ни одно растение снесено не будет, предприятие лишь в рамках реконструкции сквера проводит санитарную обрезку,

убирает нависшие, сухие, надломленные и мешающие прохожим ветки. Кроме того, в парке обещают высадить еще деревья. Будем ждать.

Отметим, сквер «Театральный» расположен в центре столицы, возле Театра оперы и балета, но находился в неухоженном состоянии.

А вот с рекламодателями, прибившими объявления к деревьям гвоздями, провели разъяснительную работу, после которой они таблички убрали. В мэрии не уточнили, грозит ли какое-нибудь реальное наказание за такое размещение рекламы. Так что вполне можно ожидать появления новых объявлений.

4 С водой проблему решили

В микрорайоне «Улан-2» нормализовали подачу питьевой воды. Перебои объяснили аварией на электрических сетях водозабора «Орто-Алыш», крупнейшего в Бишкеке. Он обеспечивает 40 процентов потребности столицы в питьевой воде. Мэрия на средства ЕБРР реализует на водозаборе проект «Реабилитация систем водоснабжения и канализации Бишкека».

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