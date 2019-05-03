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Общество

В Бишкеке начали реконструкцию Театрального сквера

Бишкекзеленхоз приступил к реконструкции сквера «Театральный». Об этом 24.kg сообщила начальник муниципального предприятия Эльнура Жолдошева. 

По ее словам, в сквере снимают старый асфальт, обновят брусчатку и клумбы, установят малые архитектурные формы, скамейки. Проект разработан дизайнером и агрономом Бишкекзеленхоза. 

Эльнура Жолдошева отметила, что предприятие постарается восстановить сохранившиеся в сквере исторические скамейки-качели. Объекты, архитектура сквера сохранятся.  

Отметим, сквер «Театральный» расположен в центре столицы, возле театра оперы и балета, но находится в неухоженном состоянии.
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