В Бишкеке начали реконструкцию Театрального сквера

Бишкекзеленхоз приступил к реконструкции сквера «Театральный». Об этом 24.kg сообщила начальник муниципального предприятия Эльнура Жолдошева.

По ее словам, в сквере снимают старый асфальт, обновят брусчатку и клумбы, установят малые архитектурные формы, скамейки. Проект разработан дизайнером и агрономом Бишкекзеленхоза.

Эльнура Жолдошева отметила, что предприятие постарается восстановить сохранившиеся в сквере исторические скамейки-качели. Объекты, архитектура сквера сохранятся.