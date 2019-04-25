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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (295)

Из-за дождей Бишкектеплосеть не может восстановить дорожное покрытие

Из-за дождей Бишкектеплосеть не может восстановить дорожное покрытие. Об этом 24.kg сообщили в компании.

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В 3-м микрорайоне возле жилого дома № 18 по улице Койбагарова ОАО «Бишкектеплосеть» произвело замену старых трубопроводов. Работы провели заблаговременно, до начала реконструкции асфальтового покрытия на данном участке дороги.

В связи с дождями дорожная лаборатория не принимала верхний слой уплотнения грунта траншеи.

Как только погодные условия нормализируются, «Бишкектеплосеть» восстановит покрытие. Проезд к жилому дому открыт.
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