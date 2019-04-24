Теплосеть заменила трубы, но не восстановила асфальт

На улице Койбагарова «Бишкектеплосеть» в течение месяца меняла трубы, а потом не восстановила асфальт. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, две недели жители дома № 18 в 3-м микрорайоне не могут проехать к подъезду.

«А ведь проезд должен быть открыт для таких служб, как пожарная, скорая. Элементарно, не можем с коляской выйти на улицу. По Койбагарова машины проезжают только в один ряд, из-за чего образуются пробки», — сообщил он.

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