Бишкек может поменять союзников на ЕС и НАТО?

Дипломатия, проводимая «Белым домом» в последние полгода, как считают эксперты, ведет Кыргызстан к изоляции от верных друзей: Казахстана, Таджикистана и главного партнера — России. А испорченные еще при Исламе Каримове отношения с Узбекистаном пока восстановить не успели.
Почему Бишкек, всегда выступавший за укрепление связей со странами СНГ, начал предъявлять претензии давним союзникам?
Первым о НАТО услышал Путин
Визит в Бишкек, состоявшийся 28 февраля, принес много неожиданностей президенту России Владимиру Путину. В официальных сообщениях говорилось лишь о нескольких протокольных документах, принятых двумя странами. Но за закрытыми дверями обсуждались иные вопросы, которые могут серьезно повлиять на дальнейшие отношения России и Кыргызстана.
Вдали от посторонних глаз и ушей тон хозяев встречи на высшем уровне был не столь гостеприимным. Кыргызская сторона вспомнила все прошлые обиды. Российской делегации высказали претензии за провал строительства
Москва обещала выделить на строительство этих объектов более $2 миллиардов ($1,7 миллиарда на
Неспешными темпами, по мнению Бишкека, идут и обещанные Москвой поставки оружия почти на $1 миллиард для нужд кыргызской армии.
Алмазбек Атамбаев проинформировал Владимира Путина о результатах поездки в Брюссель. Где, по словам президента Кыргызстана, его принимали с распростертыми объятиями. Тогда как Россия продолжает испытывать все тяготы и лишения санкционной политики Запада. Об этом гостеприимные хозяева также не преминули напомнить гостям.
Владимиру Путину сообщили, что при необходимости Кыргызстан может начать переговоры о размещении на своей территории базы НАТО. Поскольку, по мнению кыргызской стороны, руководство Североатлантического альянса не прочь послать свои войска и в Центральную Азию. Президенту России рассказали и о перспективах возможного вступления Кыргызстана в ЕС.
Визит российского лидера рассчитывали на два дня. Владимир Путин должен был по первоначальному плану улететь из Бишкека лишь 1 марта. Но пребывание российской делегации сократили до нескольких часов. Сразу после встречи с Алмазбеком Атамбаевым президент РФ вылетел в Красноярск.
Астана и Душанбе получили «черную метку» от Бишкека раньше Москвы
Европейский вояж Алмазбека Атамбаева спровоцировал дипломатический скандал между Бишкеком и Астаной. Президент Кыргызстана в интервью телеканалу Euronews заявил, что
МИД КР, расшифровывая заявление президента, пояснил, что «прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарственных препаратов подвергло тысячи людей реальной угрозе для их жизни».
Нурсултан Назарбаев на специальной
В мае 2016 года в Душанбе на открытие
В Душанбе это не восприняли как демарш, но положительных дивидендов Бишкеку подмена не принесла. Ведь на согласование визита президента специально прилетал один из
Неожиданный визит в Кыргызстан в июле 2016 года канцлера Германии Ангелы Меркель до сих пор вызывает вопросы и обсуждается экспертами.
Но примечателен здесь не факт первого в истории двух стран приезда в КР лидера крупнейшей страны ЕС, а его последствия. После встречи с Ангелой Меркель официальный Бишкек изменил отношение к странам ЕАЭС. Заявления президента на саммитах СНГ, ОДКБ и ЕАЭС стали более резкими. Кыргызстан начал предъявлять неожиданные претензии союзникам.
В этом свете разговоры о появлении базы НАТО в Кыргызстане и его вступлении в ЕС уже не кажутся такими нереалистичными.
Предвыборный расклад
Поменялась риторика Алмазбека Атамбаева и по отношению к оппонентам внутри страны. Последними заявлениями по поводу действий оппозиции и журналистов президент не просто перегнул палку, а, как думают эксперты, сломал ее.
Разоблачительные выступления глава государства посвящает предстоящим в ноябре выборам президента. И не устает повторять, что некие враги — видимо, как внешние, так и внутренние — пытаются дестабилизировать обстановку в стране перед выборами.
Но, похоже, не митинги и оппозиция, а совсем иное может действительно дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане.