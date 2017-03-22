Бишкек может поменять союзников на ЕС и НАТО?

Дипломатия, проводимая «Белым домом» в последние полгода, как считают эксперты, ведет Кыргызстан к изоляции от верных друзей: Казахстана, Таджикистана и главного партнера — России. А испорченные еще при Исламе Каримове отношения с Узбекистаном пока восстановить не успели.

Почему Бишкек, всегда выступавший за укрепление связей со странами СНГ, начал предъявлять претензии давним союзникам?

Первым о НАТО услышал Путин

Визит в Бишкек, состоявшийся 28 февраля, принес много неожиданностей президенту России Владимиру Путину. В официальных сообщениях говорилось лишь о нескольких протокольных документах, принятых двумя странами. Но за закрытыми дверями обсуждались иные вопросы, которые могут серьезно повлиять на дальнейшие отношения России и Кыргызстана.

Вдали от посторонних глаз и ушей тон хозяев встречи на высшем уровне был не столь гостеприимным. Кыргызская сторона вспомнила все прошлые обиды. Российской делегации высказали претензии за провал строительства Камбараты-1 и Верхненарынского каскада ГЭС.

Москва обещала выделить на строительство этих объектов более $2 миллиардов ($1,7 миллиарда на Камбарату-1 и более $400 миллионов на четыре ГЭС каскада).

Неспешными темпами, по мнению Бишкека, идут и обещанные Москвой поставки оружия почти на $1 миллиард для нужд кыргызской армии.

Алмазбек Атамбаев проинформировал Владимира Путина о результатах поездки в Брюссель. Где, по словам президента Кыргызстана, его принимали с распростертыми объятиями. Тогда как Россия продолжает испытывать все тяготы и лишения санкционной политики Запада. Об этом гостеприимные хозяева также не преминули напомнить гостям.

Владимиру Путину сообщили, что при необходимости Кыргызстан может начать переговоры о размещении на своей территории базы НАТО. Поскольку, по мнению кыргызской стороны, руководство Североатлантического альянса не прочь послать свои войска и в Центральную Азию. Президенту России рассказали и о перспективах возможного вступления Кыргызстана в ЕС.

Визит российского лидера рассчитывали на два дня. Владимир Путин должен был по первоначальному плану улететь из Бишкека лишь 1 марта. Но пребывание российской делегации сократили до нескольких часов. Сразу после встречи с Алмазбеком Атамбаевым президент РФ вылетел в Красноярск.

Астана и Душанбе получили «черную метку» от Бишкека раньше Москвы

Европейский вояж Алмазбека Атамбаева спровоцировал дипломатический скандал между Бишкеком и Астаной. Президент Кыргызстана в интервью телеканалу Euronews заявил, что из-за закрытия кыргызско-казахской границы на полтора месяца в 2010 году в КР были человеческие жертвы. Якобы блокада, устроенная Казахстаном, привела к гибели граждан Кыргызстана, утверждал Атамбаев.

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МИД КР, расшифровывая заявление президента, пояснил, что «прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарственных препаратов подвергло тысячи людей реальной угрозе для их жизни».

Нурсултан Назарбаев на специальной пресс-конференции в ответ заявил, что «руководитель страны, находясь на посту, должен продумывать каждое свое слово», но дипломатично отметил, что «вражды между народами высказывания Атамбаева не вызовут».

В мае 2016 года в Душанбе на открытие CASA-1000 ждали Алмазбека Атамбаева. 12 мая Эмомали Рахмон дал старт амбициозному проекту, который свяжет единой линией электропередачи Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан. Но вместо президента кыргызскую делегацию возглавил премьер-министр .

В Душанбе это не восприняли как демарш, но положительных дивидендов Бишкеку подмена не принесла. Ведь на согласование визита президента специально прилетал один из вице-премьеров Таджикистана. Позитивных переговоров с руководством Кыргызстана тогда не получилось.

Курс Бишкека изменила Ангела Меркель?

Неожиданный визит в Кыргызстан в июле 2016 года канцлера Германии Ангелы Меркель до сих пор вызывает вопросы и обсуждается экспертами.

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Но примечателен здесь не факт первого в истории двух стран приезда в КР лидера крупнейшей страны ЕС, а его последствия. После встречи с Ангелой Меркель официальный Бишкек изменил отношение к странам ЕАЭС. Заявления президента на саммитах СНГ, ОДКБ и ЕАЭС стали более резкими. Кыргызстан начал предъявлять неожиданные претензии союзникам.

В этом свете разговоры о появлении базы НАТО в Кыргызстане и его вступлении в ЕС уже не кажутся такими нереалистичными.

Предвыборный расклад

Поменялась риторика Алмазбека Атамбаева и по отношению к оппонентам внутри страны. Последними заявлениями по поводу действий оппозиции и журналистов президент не просто перегнул палку, а, как думают эксперты, сломал ее.

Разоблачительные выступления глава государства посвящает предстоящим в ноябре выборам президента. И не устает повторять, что некие враги — видимо, как внешние, так и внутренние — пытаются дестабилизировать обстановку в стране перед выборами.

Но, похоже, не митинги и оппозиция, а совсем иное может действительно дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане.