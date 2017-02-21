МИД Кыргызстана дал разъяснения по поводу заявления Алмазбека Атамбаева

Министерство иностранных дел Кыргызстана дало разъяснения по поводу заявления президента КР Алмазбека Атамбаева в недавнем интервью телеканалу Euronews.
По данным
Она довела до сведения казахстанской стороны информацию о ситуации 2010 года, когда перекрытые в связи с апрельскими событиями границы и введенные Казахстаном ограничения создавали серьезные проблемы для людей.
«Включая ситуации, приведшие к летальному исходу среди граждан Кыргызстана. В частности, когда
Также Динара Кемелова напомнила, что в тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей
«Закрытие границ привело к ухудшению
«В то же время в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших государств», — отметила Динара Кемелова.
Первый замминистра иностранных дел КР подчеркнула, что на сегодня из 12
Ранее сообщалось, что МИД Казахстана ждет разъяснений по поводу заявления Алмазбека Атамбаева.