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Власть

МИД Кыргызстана дал разъяснения по поводу заявления Алмазбека Атамбаева

Министерство иностранных дел Кыргызстана дало разъяснения по поводу заявления президента КР Алмазбека Атамбаева в недавнем интервью телеканалу Euronews.

По данным пресс-службы МИД, сегодня первый заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Бишкеке Айымдоса Бозжигитова.

Она довела до сведения казахстанской стороны информацию о ситуации 2010 года, когда перекрытые в связи с апрельскими событиями границы и введенные Казахстаном ограничения создавали серьезные проблемы для людей.

«Включая ситуации, приведшие к летальному исходу среди граждан Кыргызстана. В частности, когда из-за невозможности пересечь границу легально группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу. Когда приходили сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

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Также Динара Кемелова напомнила, что в тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей из-за отсутствия лекарств. Прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарственных препаратов подвергло тысячи людей реальной угрозе.

«Закрытие границ привело к ухудшению социально-экономического положения граждан и росту напряженности в Кыргызстане», — отметили в МИД КР.

«В то же время в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших государств», — отметила Динара Кемелова.

Первый замминистра иностранных дел КР подчеркнула, что на сегодня из 12 контрольно-пропускных пунктов четыре остаются закрытыми в нарушение межправительственного соглашения по данному вопросу от 25 декабря 2003 года.

Ранее сообщалось, что МИД Казахстана ждет разъяснений по поводу заявления Алмазбека Атамбаева.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45633/
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