О чем говорил президент Кыргызстана с журналистами Euronews

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе визита в Брюссель посетил Euronews и ответил на вопросы журналиста телеканала.

Глава государства рассказал о соблюдении прав человека в республике, ее членстве в Евразийском экономической союзе, отношении к украинскому конфликту и борьбе с терроризмом.

Об Азимжане Аскарове

Журналист Euronews спросила у Алмазбека Атамбаева, собирается ли Кыргызстан реагировать на критику приговора Азимжану Аскарову, законность которого ставится под сомнение.

Алмазбек Атамбаев ответил, что надо находиться не в Брюсселе или Нью-Йорке , чтобы подвергнуть сомнению законность приговора. Он заметил, что для этого надо было поучаствовать в процессе. Тем более власти страны приглашали всех заинтересованных лиц из международных организаций. И большая часть заседаний шла в открытом режиме. Только допрос свидетелей был закрыт.

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«Я считаю, что суд любой страны надо уважать. Тем более, я думаю, наша страна заслуживает такого же уважения, как любая страна Евросоюза или США. Скажу честно: для меня тоже все эти годы дело Азимжана Аскарова было головной болью. Я сам был 15 с лишним лет в оппозиции, и я никогда не слышал о правозащитнике Аскарове, журналисте Аскарове. Вся эта история с Аскаровым вышла, когда мы попросили уйти военную базу США. Поэтому вопрос политизирован», — заключил Алмазбек Атамбаев.

На вопрос, считает ли он приговор законным, президент Кыргызстана ответил: «Это приговор суда. Более того, сейчас Аскаров его обжалует, и будет рассмотрение еще и в Верховном суде. И все желающие, все, кто имеет какие-либо сомнения, могут приехать и на месте наблюдать за процессом».

О борьбе с коррупцией

Также глава государства посчитал политизированной оценку Transparency International о высоком уровне коррупции в стране. Он отметил, что доходная часть бюджета республики за последние 5 лет увеличилась в 3 раза. Президент уверен, что только благодаря борьбе с коррупцией страна может решать экономические проблемы. Ведь в Кыргызстане не построены новые крупные предприятия, нет нефти или газа.

За последние пять лет мы смогли увеличить среднюю зарплату учителям в 4 раза, а врачам — в 3 раза. Конечно, зарплаты невысокие. Но ведь деньги на это мы нашли только благодаря борьбе с коррупцией. Алмазбек Атамбаев

В качестве доказательства президент привел факт, что за последние пять лет возбуждены уголовные дела на семь тысяч должностных лиц. В том числе на более 550 руководителей госструктур.

«Только на таможне, когда я стал президентом, за первые три года мы увеличили сборы в три раза. И это тоже благодаря борьбе с коррупцией. Разве в той же Америке или других странах, которые критикуют, такое происходит? У нас нет неприкасаемых. У нас руководитель аппарата президента Атамбаева отсидел за то, что нарушил закон», — заявил глава государства.

О членстве в ЕАЭС

Журналистов Euronews заинтересовало и участие Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. В беседе они затронули вопрос о том, что ЕАЭС больше всего выгоден России, а Кыргызстан в его составе в итоге может оказаться в невыгодном положении.

Алмазбек Атамбаев ответил, что стране надо с кем-то торговать и как-то работать с соседями. Напомнил он и о том, что в случае невступления в ЕАЭС стране грозила бы экономическая блокада.

В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада — это плохая вещь. Если нам предложат альтернативу, куда нам вступать. В Афганистан что ли? Алмазбек Атамбаев

Президент Кыргызстана заверил, что страна готова вступить в Евросоюз. Он даже предлагал такую идею, но ему открыто сказали, что такое невозможно из-за отсутствия общих границ.

«Тогда что ж вы нам предлагаете? У нас 6 миллионов человек. Замкнуться и жить, как в джунглях, что ли? Мы должны развиваться, нам нужен рынок», — заключил Алмазбек Атамбаев.

Он отметил, что ЕАЭС выгоден не только России, но и Кыргызстану. Ведь в РФ работает более полумиллиона трудовых мигрантов из Кыргызстана. И после вступления страны в ЕАЭС у них появились равные с россиянами права.

О конфликте на востоке Украины

Касаясь украинской темы, Алмазбек Атамбаев рассказал, что в июне 2010 года в Кыргызстане после революции тоже был такой конфликт. Глава государства считает, что межэтническое столкновение организовали «определенные спецслужбы».

Фото: Отдел информационной политики аппарата президента КР

«У нас тоже были захваты районных и областных администраций. Я был премьером, потом президентом в этот период. Но я никогда не звонил в Москву или Вашингтон. Я сам ехал в эти места. И когда мне предлагали перекрыть какой-то район, отключить там электричество, не выплачивать пенсии, я говорил, что тогда эти люди точно скажут, что мы как бы не в одной стране», — отметил глава государства.

Алмазбек Атамбаев заявил, что поддержал революцию на Украине. И напомнил, что сразу послал поздравления, но при этом посоветовал быть особо внимательным к межэтническим отношениям.

Кто укажет на нужного кандидата в президенты?

Алмазбек Атамбаев назвал абсурдом сообщения, что российский президент Владимир Путин во время предстоящего визита в Кыргызстан укажет на удобного для Кремля кандидата в президенты страны.

«Так говорят те политики, которые в свое время довели нашу страну до такого абсурдного состояния. Да, было такое время, когда страна полностью зависела от соседей, когда стране любая республика могла выключить и газ, и свет. Но сегодня мы совершенно другая страна. И, конечно, Путин едет совершенно не для этого. У нас есть вопросы, которые надо обсудить, есть вопросы двусторонние», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Решать, кто будет президентом Кыргызстана, будет не Москва и не Вашингтон, а граждане Кыргызстана. Алмазбек Атамбаев

О борьбе с ИГИЛ и терроризмом

Президент Кыргызстана сообщил, что страна смогла за последние годы значительно укрепить антитеррористический центр. Он отметил, что все беды, такие как ИГИЛ, радикальные течения, возникают из-за неграмотности людей. Поэтому Кыргызстан в последние годы направляет на образование не 4–5 процентов, как в других странах, а 24 процента бюджета.

«Слава Богу, я не хочу сглазить, но пока у нас был всего один теракт — в китайском посольстве. В отличие от соседних стран, где никаких революций не было. И мы сразу же его раскрыли и приняли меры, чтобы не допускать повторения. Это был теракт без человеческих жертв, сам террорист погиб», — ответил Алмазбек Атамбаев.

Он рассказал, что спецслужбы Кыргызстана следят за теми людьми, которые ездили воевать в Сирию. Сейчас они начали возвращаться обратно.

Фото: Отдел информационной политики аппарата президента КР

«Конечно, мы работаем в этом плане очень активно. Потому что это беда. Но главное — надо бороться не только с последствиями, а делать так, чтобы сам радикальный ислам не возникал. Из чего возникает радикальный исламизм? Идеология так называемого «Исламского государства» — это на самом деле что-то типа социализма», — рассказал Алмазбек Атамбаев.

Он уверен, что Кыргызстан может выступить примером для борьбы с идеями радикалов.

«Если люди видят, что реально власть избирается путем честных выборов, постепенно налаживается справедливость, то можно пойти этим путем. Даже некоторые руководители исламских партий говорят: слушайте, может, надо было пойти путем именно Кыргызстана? Ели мы хотим, чтобы радикализма не было, то мы в мусульманских странах должны показать, что страна может пойти не только путем авторитарного, диктаторского режима или путем радикализма. Есть третий путь — это путь нормальной, демократической, светской страны. То, что мы и делаем», — заключил президент Кыргызстана.