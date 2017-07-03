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Выборы

Садыр Жапаров будет баллотироваться в президенты Кыргызстана

Представители подсудимого экс-депутата парламента Садыра Жапарова подали в ЦИК его заявление о намерении участвовать в президентских выборах-2017. Об этом ИА «24.kg» сообщила член Центризбиркома Елена Джылкычиева.

По ее словам, Садыр Жапаров — самовыдвиженец.

Садыр Жапарова находится под арестом. Он фигурант уголовного дела, возбужденного по ряду статей УК КР. В частности, его обвиняют в захвате заложника и хулиганстве. Садыр Жапаров свою вину не признает.

Заявления в ЦИК сегодня подали еще три самовыдвиженца. Пенсионерка Замира Муратбекова, безработный Санжарбек Энназаров и глава ОФ «Суймонкул Чокморов» Сагынбек Абдрахманов.

Напомним, ранее в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении на главный политический пост от главы ОО «Институт правового анализа» Риты Карасартовой, председателя ОО «Лига-Антикризис» Назарбека Нышанова, автора знаменитого «зима не будет» Арстанбека Абдылдаева, лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, директора Бишкекского филиала латвийской фирмы «Маро» Сайнидина Султанидинова и главы Ассоциации отечественных производителей Бакыта ДегенбаеваПодалазаявление экс-министр образования Камила Шаршекеева. Эксперт по региональной безопасности международного уровня Таалатбек Масадыков также подал документы в ЦИК.

От партии «Акшумкар» выдвинут экс-премьер-министр Темир Сариев. Накануне заявление подал Омурбек Бабанов.
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