Противоречий не будет. Как ЦИК станет одобрять решения территориальных комиссий

Депутат Жогорку Кенеша Тынчтык Шайназаров предлагает внести поправки в Закон «Об избирательных комиссиях». Об этом он рассказал 24.kg.
По его словам, раньше решения территориальных избирательных комиссий одобрялись только в том случае, если большинство членов Центризбиркома поддерживали их.
Нардеп считает, что норму следует усовершенствовать. То есть в ЦИК 12 членов при равном соотношении голосов: шесть — за и шесть — против, постановления территориальных комиссий будут считаться принятыми.
«Это устранит противоречия и избавит от ненужной волокиты», — считает Тынчтык Шайназаров.
Поправки вынесли на общественное обсуждение.