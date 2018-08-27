Противоречий не будет. Как ЦИК станет одобрять решения территориальных комиссий

Депутат Жогорку Кенеша Тынчтык Шайназаров предлагает внести поправки в Закон «Об избирательных комиссиях». Об этом он рассказал 24.kg.

По его словам, раньше решения территориальных избирательных комиссий одобрялись только в том случае, если большинство членов Центризбиркома поддерживали их.

Нардеп считает, что норму следует усовершенствовать. То есть в ЦИК 12 членов при равном соотношении голосов: шесть — за и шесть — против, постановления территориальных комиссий будут считаться принятыми.

«Это устранит противоречия и избавит от ненужной волокиты», — считает Тынчтык Шайназаров.

Поправки вынесли на общественное обсуждение.