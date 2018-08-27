18:27
USD 68.60
EUR 79.33
RUB 1.01
Власть

Противоречий не будет. Как ЦИК станет одобрять решения территориальных комиссий

Депутат Жогорку Кенеша Тынчтык Шайназаров предлагает внести поправки в Закон «Об избирательных комиссиях». Об этом он рассказал 24.kg.

По его словам, раньше решения территориальных избирательных комиссий одобрялись только в том случае, если большинство членов Центризбиркома поддерживали их.

Нардеп считает, что норму следует усовершенствовать. То есть в ЦИК 12 членов при равном соотношении голосов: шесть — за и шесть — против, постановления территориальных комиссий будут считаться принятыми.

«Это устранит противоречия и избавит от ненужной волокиты», — считает Тынчтык Шайназаров.

Поправки вынесли на общественное обсуждение.
Ссылка:
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
Кто не сможет баллотироваться в президенты и рассчитывать на депутатский мандат
Жогорку Кенеш до конца 2019-го должен поправить избирательное законодательство
У партий должна быть возможность заранее готовиться к выборам по новым правилам
Увеличить срок и полномочия членов ЦИК предлагают в Кыргызстане
Сагынбек Келдибаев получил депутатский мандат
Тынчтык Шайназаров станет главой одного из парламентских комитетов
Сооронбай Жээнбеков и Нуржан Шайлдабекова готовятся к следующим выборам
Парламентская фракция «Ата Мекен» может лишиться еще одного депутата
Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта
Фальсификация в политсовете партии «Республика — Ата Журт», «не замеченная» ЦИК
Популярные новости
Парламентская фракция &laquo;Ата Мекен&raquo; выдвинула на&nbsp;пост омбудсмена Канатбека Азиза Парламентская фракция «Ата Мекен» выдвинула на пост омбудсмена Канатбека Азиза
Новые рабочие места. Премьер-министра уличают в&nbsp;манипуляции цифрами Новые рабочие места. Премьер-министра уличают в манипуляции цифрами
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;20-24 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 августа
Учитесь! Стать депутатом местного кенеша без диплома вуза теперь не&nbsp;получится Учитесь! Стать депутатом местного кенеша без диплома вуза теперь не получится
Бизнес
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей Всемирных игр кочевников Аэропорт «Манас» готов к приему гостей Всемирных игр кочевников
Пять причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom
MegaCom представляет тариф &laquo;Кочевник&raquo; для участников и&nbsp;гостей ВИК MegaCom представляет тариф «Кочевник» для участников и гостей ВИК
Подготовка к&nbsp;ВИК. Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;субботник Подготовка к ВИК. Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на субботник