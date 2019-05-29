Понятие информирования избирателей предложили внести в выборное законодательство

В выборное законодательство Кыргызстана предложили внести понятие информирования избирателей. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

По ее данным, рабочая группа по совершенствованию выборного законодательства предлагает внести в него ряд изменений. В частности, дать четкое определение информированию избирателей и установить понятие информационного материала.

Предлагается, чтобы СМИ распространяли сведения о зарегистрированных кандидатах, политических партиях, о предвыборных мероприятиях отдельным блоком без комментариев.

Предложено расширить и конкретизировать список тех, кто не имеет права заниматься агитацией и распространением материалов. В него не войдут депутаты Жогорку Кенеша, поскольку ранее возникали вопросы — народный избранник занимается работой или проводит агитацию?

Вносятся изменения в порядок проведения дебатов. Если ранее на них отводили не менее одной трети от общего объема выделяемого бесплатного эфирного времени, то теперь увеличивают до одной второй. Предлагается не допускать на дебаты представителей и группы поддержки зарегистрированного кандидата или политической партии.

Изменения затрагивают и ответственность кандидатов и СМИ за распространение недостоверной информации (недобросовестную конкуренцию). Предложено уточнить обязанность СМИ и интернет-изданий публиковать или предоставлять возможность (право) на ответ на публикации, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов (политических партий).