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Общество

В ЦИК все-таки решили создать совет территориальных избирательных комиссий

В ЦИК все-таки решили создать совет территориальных избирательных комиссий. Об этом 24.kg заявил член Центризбиркома Назарали Арипов.

По его словам, это будет своего рода площадка для обсуждений. В состав комиссии войдут от 12 до 14 человек. Возглавит ее председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова. Ей же и принадлежит эта инициатива.

Ранее члены ЦИК раскритиковали предложение, назвав его узурпацией власти.

Спустя девять месяцев решено, что в состав совета войдут председатели территориальных избирательных комиссий и по одному их заместителю.

От каждой ТИК по два человека, то есть семь областей, а также Ош и Бишкек. Решения совета будут носить рекомендательный характер, юридической силы они не имеют.
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