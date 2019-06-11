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Общество

Глава Бишкекской ТИК сложил полномочия

Председатель Бишкекской территориальной комиссии Кайрат Маматов сложил полномочия. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам главы ТИК, с соответствующим заявлением он обратился на имя членов комиссии и председателя ЦИК.

Кайрат Маматов возглавил Бишкекскую ТИК в феврале 2012 года. До этого работал в ТИК Ленинского района столицы.

Он отметил, что участвовал в проведении выборов президента 2011 и 2017 годов, БГК (2012 и 2016 годы), Жогорку Кенеша (2015), референдума (2016). Четыре раза проводил выборы мэра города.

С марта 2018-го является членом рабочей группы по совершенствованию избирательной системы Кыргызстана.
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