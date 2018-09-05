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Власть

У «Террористической организации фетхуллахистов» сильные позиции в Кыргызстане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в Кыргызстане «Террористическая организация фетхуллахистов» (ФЕТО) имеет сильные позиции. Об этом, как сообщила газета Sabah, он заявил турецким журналистам в самолете, возвращаясь из КР.

«К сожалению, в Кыргызстане на серьезном уровне функционирует ФЕТО. Они проникли в государственные институты, от военных структур до судебной власти. Им действительно удалось даже запугать политиков. Мы объяснили правительству Кыргызстана, что ФЕТО опасна не только для Турции, но и для любой страны, в которой она функционирует. Образовательные действия этой группировки должны быть немедленно прекращены», — подчеркнул он.

Президент Турции отметил, что ФЕТО активна в 160 странах мира.

По словам Реджепа Эрдогана, Турция «продолжит сообщать на международной арене о своих опасениях касательно действий ФЕТО и предупреждать об этом другие страны».

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров Вооруженных сил Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибло 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Анкара обвиняет ФЕТО в организации путча.
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