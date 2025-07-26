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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Президент Турции хочет организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле

Президент Турции хочет организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле. Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении обсудить с лидерами России и США проведение их встречи для обсуждения конфликта в Украине. Об этом сообщает Al Arabiya.

Турецкий лидер проведет телефонные переговоры с российским президентом и его американским коллегой.

«В ближайшие дни в телефонных переговорах с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом мы рассмотрим возможность организации их переговоров в Стамбуле», — говорится в сообщении пресс-службы Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его мнению, подобный диалог мог бы способствовать прогрессу в урегулировании российско-украинского конфликта.

Напомним, 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров делегаций Украины и России.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337580/
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