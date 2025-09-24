Это дно человечества. Президент Турции эмоционально высказался о ситуации в Газе

«Это дно человечества», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и показал фотографии из сектора Газа.

Фото UN Web TV

Он также сообщил о полном разрушении инфраструктуры там.

По словам турецкого лидера, Газу уничтожают под предлогом борьбы с движением ХАМАС, но и на западном берегу, где ХАМАС не правит, оккупация тоже расширяется.

Он выразил разочарование отсутствием Махмуда Аббаса на мероприятиях в ООН и призвал все страны признать Палестину.

«Израильское руководство сейчас полностью неконтролируемо, атака Израиля на Катар показывает, что правительство Биньямина Нетаньяху полностью оторвано от реальности. Никто никогда в мире не видел такого кровопролития, как в секторе Газа. Это геноцид», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Израиль намеренно убил уже 250 журналистов в Газе, а ООН не смогла защитить даже своих сотрудников в секторе.

«Из-за растущей агрессии со стороны Израиля подрываются ценности, которые сформировались после Второй мировой войны», — добавил президент Турции.

21 августа Армия обороны Израиля начала захват Газы. Кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников. Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акции протеста против этой инициативы.