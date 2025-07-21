С 15 по 18 июля в Турции отметили девятилетие победы над путчистами, пытавшимися захватить власть в 2016 году при помощи военных.

В эти дни в городах страны прошел ряд мероприятий на разных уровнях. Принять участие в некоторых из них правительство пригласило более 200 журналистов как из местных СМИ, так и из зарубежных государств. 15 июля отмечается в Турции как День демократии и национального единства.

Трагическая ночь

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года Турция пережила попытку военного переворота. Власти называют это событие предательством своего народа и республики. Группа высокопоставленных офицеров из различных родов войск попыталась свергнуть правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным правительства страны, здание Великого национального собрания подверглось бомбардировке, истребителями и вертолетами атакованы президентский комплекс в Анкаре, Управление безопасности Анкары, главное командование жандармерии, центры Национальной разведывательной организации (MİT) в Анкаре и Стамбуле, Центр специальных операций, здание компании — оператора спутниковой связи в Турции TÜRKSAT.

Кроме этого, здание Генерального штаба было захвачено путчистами, а начальник Генштаба взят в заложники. Телеканалы TRT, TRT World и CNN Türk также захвачены солдатами.

В Стамбуле Босфорский мост (сейчас он называется Мост мучеников 15 июля) был перекрыт танками. Аэропорты были закрыты.

Попытка переворота предпринята в то время, когда Реджеп Тайип Эрдоган был в отпуске и находился в отеле в Мармарисе. Отель был атакован с военного вертолета. Дом главы государства в Стамбуле пытались захватить, перекрыв танками ведущие к нему дороги.

По подсчетам турецких властей, всего в попытке государственного переворота участвовали более 10 тысяч человек, как военных, так и гражданских лиц. Они использовали 35 самолетов, 74 танка, 246 единиц бронетехники, 3 военных корабля, 3 тысячи 992 единицы оружия и 37 военных вертолетов. В результате столкновений погибли 253 человека, включая гражданских, более 2 тысяч получили ранения.

«Даже после самой темной ночи наступает рассвет»

Медиатур в Турции для представителей СМИ начался с посещения Музея демократии 15 июля в Анкаре, созданного после попытки госпереворота в 2016 году. Музей разделен на несколько секций. Журналисты смогли увидеть архивные текстовые и видеоматериалы с хронологией всех событий той ночи. Отдельный зал посвящен жертвам — имена, фотографии, краткая биография, воспоминания их родных и близких.

Во всех секциях музея царит темнота, кроме последней. Там установлен стеклянный купол, а вокруг высокого дерева — силиконовые скульптуры. Этот отдел музея как бы говорит: «Даже после самой темной ночи наступает рассвет». Поэтому в этой секции светло, и она наполнена счастливыми лицами людей, которые смогли защитить свою свободу в ночь с 15 на 16 июля.

После тех событий музей, посвященный борьбе за демократию, был открыт и в Стамбуле. Он называется Музей памяти 15 июля и расположен у въезда на мост, который был перекрыт в июле 2016 года и где разворачивалась борьба граждан с участниками переворота. В экспозиции музея представлены личные вещи погибших, их обувь (в Турции существует традиция выставлять из дома обувь умершего члена семьи), легковой автомобиль, раздавленный танком в ночь событий. Вокруг музея высажена кипарисовая аллея в память о погибших 15 июля. Кроме этого, в музее представлены тематические исследования о военных переворотах и колониализме в мировой истории.

Также в этом музее хранится смартфон, по которому по видеосвязи разговаривал президент Турции с ведущей телеканала CNN Türk. Тогда Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан выйти на улицы и защитить свою страну. Власти называют этот момент переломным, поскольку после призыва главы государства тысячи граждан действительно вышли на улицы и оказывали сопротивление военным. Поэтому в Турции попытку госпереворота назвали победой демократии.

Турция без террора

Журналисты также посетили здание Великого национального собрания Турции (парламент), которое также подверглось бомбардировке в ходе попытки военного переворота. К слову, восстанавливать разрушенную часть здания не стали как память о произошедшем.

15 июля в здании парламента состоялась церемония, посвященная Дню демократии и национального единства, в ходе которой выступил Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что ночь 15 июля 2016 года была одним из самых критических поворотов в истории Турции, и добавил: депутаты, как и народ, были сплочены как никогда и стояли плечом к плечу перед лицом опасности.

«Это победа смелых людей над марионетками, предавшими родину и свою душу. Это свидетельство того, насколько мы едины, живы, сильны и непобедимы, когда сплочены как нация. Заговор, устроенный предводителем ФЕТО, который закончил свою жизнь в изгнании за 10 тысяч километров, был разрушен стойкостью, мужеством и героическим сопротивлением нашего народа. Болото, в которое ФЕТО хотела втащить нашу страну, навсегда осушено благодаря решительной борьбе, продолжавшейся до утра. Наш народ не только сорвал подлый переворот, но и предотвратил оккупацию», — сказал президент Турции.

По его словам, предательство, которому подверглись граждане Турции в ту ночь, не имеет аналогов в истории. Он отметил, что 15 июля стало лакмусовой бумагой для всего народа.

Те, кто аплодировал перевороту, кто очернял победу народа и менял сторону в зависимости от ситуации, всегда будут вспоминаться с позором. А имена тех, кто в ту ночь под этим величественным куполом парламента встал на защиту национальной воли, навсегда вписаны в сердца нашего народа золотыми буквами. Реджеп Тайип Эрдоган

«Вы, не омрачив доверие народа, как подобает Великому собранию, не допустили ни малейшей тени на этот мандат. От своего имени и от имени всей нации я благодарю всех депутатов — без различия партий, которые в ту ночь поддержали борьбу за независимость и будущее. Жертвы не были напрасны. Турция без террора, которую мы строим шаг за шагом, будет их наследием. По мере освобождения нашей республики от полувекового террористического гнета она начнет подниматься во всех сферах — экономике, обороне, развитии, безопасности, внутренней и внешней политике. Турция без террора откроет путь к региону без террора», — сказал лидер Турецкой Республики.

Также в этот день в Анкаре Управление по коммуникациям организовало панельную дискуссию на тему «15 июля: Память, справедливость и будущее». Со вступительной речью выступили глава управления Бурханеттин Дуран и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, а также другие официальные лица. Панельная дискуссия состояла из трех сессий, в ходе которых обсудили правовые, институциональные и социальные аспекты событий, произошедших 15 июля 2016 года.

Кто стоит за попыткой переворота?

попытка захвата Национальной разведывательной организации (MİT);

создание социального хаоса через демонстрации, которые переросли в незаконные насильственные акции против правительства;

попытка провести судебный переворот через прокуроров, которые начали операцию в отношении многих лиц, включая бизнесменов и госслужащих, по обвинению в отмывании денег, контрабанде золота и даче взяток;

попытка дискредитировать правительство через обвинения в поддержке терроризма.

Турецкие власти отмечают, что 15 июля 2016 года была не первая попытка захвата власти. Подобные посягательства предпринимались несколько раз начиная с 2012-го:

Во всех этих деяниях, как и в последовавшей далее попытке переворота, руководство Турции обвиняет Фетхуллаха Гюлена и его последователей, назвав организованное им движение ФЕТО и признав его террористическим в 2014 году. Власти заявляют, что все действия членов и сторонников организации подкреплены конкретными доказательствами.

«Эта коварная организация на протяжении многих лет продолжала свои попытки проникновения в Вооруженные силы Турции различными способами. События после переворота подтвердили эти подозрения. В результате оценки конкретных доказательств, полученных в ходе судебных разбирательств, окончательно установлено, что за предательской попыткой стояла структура ФЕТО. Среди этих конкретных доказательств имеются важные аудио- и видеозаписи ночи переворота, переписка путчистов, а также другие сведения и документы, признания задержанных путчистов и показания свидетелей», — говорится в материалах, опубликованных турецкими властями после попытки госпереворота.

В Турции считают, что с целью захвата государства ФЕТО проникала в стратегические учреждения, открывая школы, образовательные и культурные центры, профессиональные и неправительственные организации, стремясь создать государство внутри государства. После попытки переворота более 100 тысяч государственных служащих уволены или отстранены от работы по подозрению в связях с ФЕТО. Среди них были полицейские, учителя, судьи, прокуроры, военные и другие. Также закрыты тысячи организаций. Чистки в государственных органах и различных структурах все еще продолжаются.

Сам Фетхуллах Гюлен — общественный и религиозный деятель, проповедник и основатель образовательных учреждений по всему миру — проживал в Соединенных Штатах с 1999 года. Он отрицал свою причастность к перевороту и другим деструктивным действиям, происходящим в Турции. Фетхуллах Гюлен умер в октябре 2024-го на территории США.