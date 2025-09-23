Реджеп Тайип Эрдоган не верит в скорое завершение конфликта России и Украины. Об этом президент Турции заявил в интервью Fox News.

Он посоветовал другим странам НАТО брать пример с Анкары в отношениях с Москвой и Киевом.

Фото Fox News. Реджеп Тайип Эрдоган не верит в скорое завершение конфликта России и Украины

«Человеческие потери растут. Если посмотреть на ситуацию с финансовой точки зрения, то становится особенно очевидным, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине», — сказал глава Турции, добавив, что «не очень верит в скорое завершение конфликта».

Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Соединенные Штаты для участия в Генассамблее ООН. В частности, он намерен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом и обсудить «жизненно важные шаги по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке».

Также президент Турции ожидает, что после его визита улучшатся торговые отношения между Вашингтоном и Анкарой. Помимо прочего, речь идет о партнерстве в оборонной промышленности.