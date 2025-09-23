16:00
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Реджеп Тайип Эрдоган не верит в скорое завершение конфликта России и Украины

Реджеп Тайип Эрдоган не верит в скорое завершение конфликта России и Украины. Об этом президент Турции заявил в интервью Fox News.

Он посоветовал другим странам НАТО брать пример с Анкары в отношениях с Москвой и Киевом.

Fox News
Фото Fox News. Реджеп Тайип Эрдоган не верит в скорое завершение конфликта России и Украины

«Человеческие потери растут. Если посмотреть на ситуацию с финансовой точки зрения, то становится особенно очевидным, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине», — сказал глава Турции, добавив, что «не очень верит в скорое завершение конфликта».

Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Соединенные Штаты для участия в Генассамблее ООН. В частности, он намерен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом и обсудить «жизненно важные шаги по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке».

Также президент Турции ожидает, что после его визита улучшатся торговые отношения между Вашингтоном и Анкарой. Помимо прочего, речь идет о партнерстве в оборонной промышленности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344572/
просмотров: 519
Версия для печати
Материалы по теме
Украине, возможно, надо признать потерю части территории — спецпредставитель США
Три четверти украинцев согласны заморозить конфликт по нынешней линии фронта
Администрация Дональда Трампа одобрила поставку первой партии оружия Украине
Трамп анонсировал в ближайшие пару дней очередной телефонный разговор с Путиным
В ЕС 26 стран — участниц «коалиции желающих» готовы отправить войска в Украину
Китайских миротворцев предлагает ввести в Украину Дональд Трамп — СМИ
Канцлер Германии заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится
Трамп угрожает России экономической войной, если не будет прогресса по Украине
Вето на закон о социальных выплатах беженцам из Украины наложил президент Польши
Встрече Путина и Зеленского мешает то, что они «друг друга не любят» — Трамп
Популярные новости
Эрулан Кокулов: В&nbsp;ЖК&nbsp;слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь&nbsp;бы я&nbsp;молчал Эрулан Кокулов: В ЖК слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь бы я молчал
Дональд Трамп установил сбор в&nbsp;$100 тысяч за&nbsp;рабочие визы США для иностранцев Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев
В&nbsp;Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с&nbsp;государством В Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с государством
В&nbsp;Кремле отреагировали на&nbsp;заявление Трампа, что Путин &laquo;подвел его&raquo; В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»
Бизнес
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
23 сентября, вторник
15:57
Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных махинациях Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных...
15:43
Япония передала медикам и школам Таласской области оборудование на $263 тысячи
15:20
Кыргызстанец смог вернуть деньги за непринятые билеты с помощью омбудсмена
15:15
Депутаты отклонили законопроект о запрете использования LED-ламп в фарах авто
15:03
Каждая третья женщина в мире подвергнется сексуальному насилию — ООН