Президент Турции отчитал канцлера ФРГ за позицию Германии по конфликту в Газе, сообщает Reuters.

Отмечается, что Фридрих Мерц и Реджеп Тайип Эрдоган публично поспорили о войне в секторе Газа.

Фото Reuters

На совместной пресс-конференции после переговоров между руководителями Турции и Германии возникли разногласия по противостоянию Израиля и ХАМАС. Поводом для спора стал вопрос журналиста, который связал поддержку Германией Израиля с «нацистским прошлым ФРГ».

«Не боитесь ли вы, что история вновь осудит вас за то, что вы стоите не на той стороне?» — спросил он.

Фридрих Мерц ответил, что «Германия стоит рядом с Израилем с момента его основания. Германия всегда будет на его стороне. Это, конечно, не означает, что мы одобряем каждое действие правительства Израиля... Но мы всегда поддерживали Государство Израиль и еврейский народ».

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласен с канцлером ФРГ, и назвал действия Израиля геноцидом.

«То, что творят израильские военные в Газе, — это не война, это геноцид. Они уничтожают целые семьи, детей, женщин. Это операция по истреблению. Разве вы, как Германия, этого не видите? Разве вы, как Германия, не следите за этим?» — возмутился турецкий лидер.