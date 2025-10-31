11:08
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Власть

Президент Турции отчитал канцлера ФРГ за позицию Германии по конфликту в Газе

Президент Турции отчитал канцлера ФРГ за позицию Германии по конфликту в Газе, сообщает Reuters.

Отмечается, что Фридрих Мерц и Реджеп Тайип Эрдоган публично поспорили о войне в секторе Газа.

Reuters
Фото Reuters

На совместной пресс-конференции после переговоров между руководителями Турции и Германии возникли разногласия по противостоянию Израиля и ХАМАС. Поводом для спора стал вопрос журналиста, который связал поддержку Германией Израиля с «нацистским прошлым ФРГ».

«Не боитесь ли вы, что история вновь осудит вас за то, что вы стоите не на той стороне?» — спросил он.

Фридрих Мерц ответил, что «Германия стоит рядом с Израилем с момента его основания. Германия всегда будет на его стороне. Это, конечно, не означает, что мы одобряем каждое действие правительства Израиля... Но мы всегда поддерживали Государство Израиль и еврейский народ».

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласен с канцлером ФРГ, и назвал действия Израиля геноцидом.

«То, что творят израильские военные в Газе, — это не война, это геноцид. Они уничтожают целые семьи, детей, женщин. Это операция по истреблению. Разве вы, как Германия, этого не видите? Разве вы, как Германия, не следите за этим?» — возмутился турецкий лидер.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349182/
просмотров: 749
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп просит Эрдогана отказаться от торговых отношений с Россией в энергетике
Это дно человечества. Президент Турции эмоционально высказался о ситуации в Газе
Реджеп Тайип Эрдоган не верит в скорое завершение конфликта России и Украины
Громкие заявления Путина на пресс-конференции в Китае. Главное
Канцлер Германии заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о переговорах Трампа и Путина
Президент Турции хочет организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле
Имя победы — Турция: как в стране отметили девять лет со дня попытки переворота
При отсутствии дипотношений. Пашинян и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле
​Канцлер ФРГ и Дональд Трамп впервые встретятся в США и обсудят вопрос Украины
Популярные новости
Садыр Жапаров принял участие в&nbsp;церемонии открытия &laquo;Асман Резиденс-4&raquo; Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
В&nbsp;Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в&nbsp;стране В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в стране
Садыр Жапаров примет участие в&nbsp;саммите &laquo;C5+1&raquo; в&nbsp;Вашингтоне по&nbsp;приглашению Трампа Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
Бизнес
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
31 октября, пятница
11:05
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
11:03
Руководитель миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах Клод Хааген посетит Бишкек
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 октября
10:58
ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
10:57
Французская полиция задержала пять человек по делу о громком ограблении Лувра