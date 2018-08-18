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Власть

Туристам облегчили путь на Иссык-Куль. Итоги заседания премьеров в Астане

В столице Казахстана накануне под председательством премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева и его коллеги из РК Бахытжана Сагинтаева завершилось седьмое заседание кыргызско-казахстанского Межправительственного совета.

По итогам встречи стороны подписали протокол заседания, а также протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран о пунктах пропуска через государственную границу от 29 декабря 2003 года. 

На основании документа внесены изменения в режим работы пунктов пропуска «Кен-Булун- автодорожный» и «Токмок-автодорожный», которые являлись двусторонними пропускными пунктами. 

Теперь эти пункты пропуска станут многосторонними, что в свою очередь уменьшит нагрузку на пункты пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» и «Акжол-автодорожный». Иностранным туристам можно будет беспрепятственно посещать Иссык-Кульскую область через пункты пропуска «Кен-Булун-автодорожный» и «Токмок-автодорожный». 

По итогам заседания также подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики КР и Министерством национальной экономики РК. Напомним, правительствами двух стран поставлена задача о доведении объема товарооборота до $1 миллиарда. 

Восьмое заседание Межправительственного совета Кыргызстан — Казахстан состоится в 2019 году в Бишкеке.
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