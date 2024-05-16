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Экономика

ЕАБР направил $1 миллион на устранение последствий паводков в Казахстане

В связи с последствиями крупнейших паводков за последние 80 лет Евразийский банк развития (ЕАБР)  направил финансовую помощь на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов РК. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Осознавая значимость ситуации в Казахстане, мы направили финансовую помощь в размере $1 миллиона на поддержку в регионах, пострадавших от затопления», — заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Евразийский банк развития также решил провести годовое собрание и бизнес-форум в 2024-м в сокращенном формате, исключив имиджевые мероприятия.

Казахстан столкнулся с крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет. От весенних паводков пострадало около 10 областей республики. Из мест подтопления эвакуировали более 100 тысяч человек, под водой оказались свыше 3 тысяч 700 жилых домов и 400 дворовых территорий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294163/
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