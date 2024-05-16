В связи с последствиями крупнейших паводков за последние 80 лет Евразийский банк развития (ЕАБР) направил финансовую помощь на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов РК. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Осознавая значимость ситуации в Казахстане, мы направили финансовую помощь в размере $1 миллиона на поддержку в регионах, пострадавших от затопления», — заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Евразийский банк развития также решил провести годовое собрание и бизнес-форум в 2024-м в сокращенном формате, исключив имиджевые мероприятия.

Казахстан столкнулся с крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет. От весенних паводков пострадало около 10 областей республики. Из мест подтопления эвакуировали более 100 тысяч человек, под водой оказались свыше 3 тысяч 700 жилых домов и 400 дворовых территорий.