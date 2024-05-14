Депутат просит обнародовать трехстороннее соглашение по Камбаратинской ГЭС

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике попросил показать народу трехстороннее соглашение по строительству и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1.

Напомним, ранее нардеп Чингиз Айдарбеков выразил недовольство размером долевого участия Кыргызстана в указанном проекте. Доля КР составляет 34 процента, казахская и узбекская стороны получат по 33 процента. По словам депутата, при таких условиях Кыргызстан потеряет контроль над водным ресурсом и стратегическим объектом.

Глава Минэнерго Таалайбек Ибраев заверил, что соседи не будут вмешиваться в вопросы воды. Несмотря на это, нардеп Мирлан Самыйкожо также выразил настороженность по соглашению между тремя странами и попросил министра энергетики вынести документ на общественные обсуждения до его ратификации парламентом.

Таалайбек Ибраев ответил, что за 30 лет в энергосекторе не было ничего построено и если не подписать договор, то и столько лет не будет ничего возведено.

«Думаю, народ захочет увидеть соглашение. Будет ли оно подписано на таких условиях, как вы сказали или нет. Возможно соседи не согласны с вашими предложениями», — сказал Мирлан Самыйкожо.

«Мы просто превратили в моду фразу «за 30 лет». Мы говорим о 33 процентах доли. По этому вопросу соглашение обнародуете или нет?» — парировал Мирлан Самыйкожо.

Министр ответил, что документ поступит в парламент для ратификации и получит поддержку.

«Вы уверенно говорите, что депутаты поддержат этот проект. А что если не одобрим соглашение?» — спросил депутат.

Таалайбек Ибраев ответил, что долевое участие Казахстана и Узбекистана в 33 процента не означает то, что этот объем ГЭС переходит в собственность этих стран.

«Это означает, что если ГЭС будет производить 5,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год, то по 33 процента будут покупать казахская и узбекская стороны. Если стоимость строительства «Камбар-Аты-1» составляет $4,5 миллиарда, то они будут вкладывать по 33 процента из общей суммы», — отметил глава Минэнерго.

Отметим, в январе 2023 года Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали дорожную карту по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Ее суммарная мощность составит 1 тысячу 860 мегаватт.