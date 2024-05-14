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Власть
Сюжет: Камбар-Ата-1

Депутат просит обнародовать трехстороннее соглашение по Камбаратинской ГЭС

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике попросил показать народу трехстороннее соглашение по строительству и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1.

Напомним, ранее нардеп Чингиз Айдарбеков выразил недовольство размером долевого участия Кыргызстана в указанном проекте. Доля КР составляет 34 процента, казахская и узбекская стороны получат по 33 процента. По словам депутата, при таких условиях Кыргызстан потеряет контроль над водным ресурсом и стратегическим объектом.

Глава Минэнерго Таалайбек Ибраев заверил, что соседи не будут вмешиваться в вопросы воды. Несмотря на это, нардеп Мирлан Самыйкожо также выразил настороженность по соглашению между тремя странами и попросил министра энергетики вынести документ на общественные обсуждения до его ратификации парламентом.

«Думаю, народ захочет увидеть соглашение. Будет ли оно подписано на таких условиях, как вы сказали или нет. Возможно соседи не согласны с вашими предложениями», — сказал Мирлан Самыйкожо.

Таалайбек Ибраев ответил, что за 30 лет в энергосекторе не было ничего построено и если не подписать договор, то и столько лет не будет ничего возведено.

«Мы просто превратили в моду фразу «за 30 лет». Мы говорим о 33 процентах доли. По этому вопросу соглашение обнародуете или нет?» — парировал Мирлан Самыйкожо.

Министр ответил, что документ поступит в парламент для ратификации и получит поддержку.

«Вы уверенно говорите, что депутаты поддержат этот проект. А что если не одобрим соглашение?» — спросил депутат.

Таалайбек Ибраев ответил, что долевое участие Казахстана и Узбекистана в 33 процента не означает то, что этот объем ГЭС переходит в собственность этих стран.

«Это означает, что если ГЭС будет производить 5,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год, то по 33 процента будут покупать казахская и узбекская стороны. Если стоимость строительства «Камбар-Аты-1» составляет $4,5 миллиарда, то они будут вкладывать по 33 процента из общей суммы», — отметил глава Минэнерго.

Отметим, в январе 2023 года Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали дорожную карту по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Ее суммарная мощность составит 1 тысячу 860 мегаватт. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/293970/
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