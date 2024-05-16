Торгово-логистический комплекс на границе с Казахстаном. Мажилис принял закон

Власти Казахстана и Кыргызстана намерены создать на границе между странами торгово-логистический комплекс. Соответствующий закон о ратификации двустороннего соглашения приняли депутаты казахстанского Мажилиса (нижняя палата парламента).

Межправительственное соглашение о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» (РК) и «Ак-Тилек» (КР) было подписано в Астане 9 июня 2023 года. Оно заключается на 25 лет и будет продлеваться автоматически на пятилетние периоды.

Комплекс будет состоять из казахстанской и кыргызстанской частей на приграничных сопредельных территориях сторон. Соглашение позволит улучшить условия ведения бизнеса в торгово-логистической сфере между двумя государствами и будет способствовать развитию двусторонних отношений.

После принятия Мажилисом закон о ратификации соглашения поступит на рассмотрение в Сенат — верхнюю палату парламента.