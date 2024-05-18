Информация, размещенная в некоторых СМИ о группах пакистанских студентов, собирающихся перейти из Кыргызстана в Казахстан после ночных беспорядков в городе Бишкеке, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-служба КНБ Казахстана.

«Пункты пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе работают в штатном режиме, пограничниками Казахстана и Кыргызстана осуществляется постоянный обмен информацией о складывающейся обстановке в городе Бишкеке», — отметили в КНБ.

Стихийный протест против иностранцев начался вечером 17 мая в Бишкеке и завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли для проезда центральный проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, милиция задержала четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.