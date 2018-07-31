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Власть

Оппозиция в горкенеше не определилась, будет ли выдвигать кандидата в мэры

Фракция «Республика — Ата Журт» еще не определилась, будет ли выдвигать кандидата на должность мэра. Об этом ИА «24.kg» сообщила заместитель лидера фракции Гульнара Молдобаева.

«Окончательного решения фракция еще не приняла. Сегодня назначено заседание, но, скорее всего, выдвигать кандидата не будем», — отметила она.

Депутат не подтвердила, что вчера депутаты «Республики — Ата Журт» встречались с Азизом Суракматовым, как сообщалось ранее в СМИ.

«Встречу с кандидатом перенесли на четверг», — сказала она.

Напомним, 26 июля коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Выборы градоначальника назначены на 8 августа.

Документы кандидатов должны поступить в ТИК не позднее 18.00 31 июля 2018 года.
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