Эрлан Абдылдаев и Сергей Лавров обсудили сотрудничество Кыргызстана и России

Состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана Эрлана Абдылдаева и России Сергея Лаврова. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, телефонный разговор инициировала кыргызская сторона. Собеседники обменялись мнениями о графике взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, а также об актуальных вопросах двустороннего кыргызско-российского сотрудничества.

Главы внешнеполитических ведомств отдельно обсудили вопрос относительно правового положения граждан КР и соотечественников, проживающих в России.