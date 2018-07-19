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Власть

Встреча с президентом. Брат, сват — все будут отвечать за коррупционные деяния

Формат встречи представителей гражданского сектора с президентом Сооронбаем Жээнбековым говорит о его искренности и уравновешенности. Об этом по итогам встречи с главой государства ИА «24.kg» заявил эксперт в области религии Кадыр Маликов.

По его словам, четыре часа президент выслушивал представителей НПО и даже опоздал на следующую встречу.

«Понравилось, что диалог был за закрытыми дверями, не на публику. Был рабочий обмен мнениями и предложениями. Такое происходит впервые. Есть уверенность, что все дела по коррупции доведут до конца. Президент дал понять, что хищения, воровство, несмотря на должности, будут наказываться в независимости от того, кем тот или иной чиновник приходится главе государства, — другом, родственником, братом или сватом. Он дал понять, что ему нужна поддержка народа», — рассказал Кадыр Маликов.

По его словам, Сооронбай Жээнбеков объяснил, что реформа правоохранительных органов и судебной системы займет не один день, но признал, что нужны кардинальные изменения. Гражданское общество пообещали сделать наблюдателями за этим процессом.

Сам эксперт задал вопрос о проведении реформ в религиозной сфере.

«Я поднял тему усиления духовенства через проведение реформ модернизации, введения кадровой политики. Кроме того, я поднял тему регулирования религиозной сферы, не выходя при этом за грани. В частности, по борьбе с сектами и их финансированием. Было предложение создать национальную теологическую школу, ведь, если мы сами не будем готовить теологов, их будут готовить другие. Президент поддержал мою позицию и отметил, что здесь важен более конструктивный диалог», — добавил Кадыр Маликов.
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