ДУМК призывает разработать закон о защите религиозных символов и чувств верующих

Духовное управление мусульман Кыргызстана призывает разработать закон о защите и недопустимости оскорбления религиозных символов и чувств верующих. Об этом сообщил заместитель муфтия Кадыр Маликов.
Он отметил, что осуждает жестокое насилие и методы терроризма, но при этом считает недопустимым оскорбление религиозных чувств и святынь мусульман. Пользователи соцсетей предположили, что призыв религиозного деятеля связан с последним случаем во Франции.
Отвечая на вопросы 24.kg, Кадыр Маликов уточнил, что обратился в первую очередь к кыргызстанцам. По его словам, в Кыргызстане тоже верующие сталкиваются с дискриминацией и унижением.
«Такие моменты можно отследить иногда в СМИ, очень часто в социальных сетях. Мы должны понимать, что есть определенные группы провокаторов, которых могут использовать для усиления межконфессионального раскола и вражды. Ведь не секрет, что в социальных сетях идет и поддерживается раскол между светскими и религиозными ценностями. Постоянно подливается масло в огонь. С обеих сторон не только допускается оскорбление, но и унижение определенных символов», — сказал Кадыр Маликов.
По его словам, необходимо уделить внимание не только информационной, но и духовной безопасности населения.
«В России есть закон, запрещающий оскорбления символов всех религий. Мы тоже можем принять такой закон», — считает Кадыр Маликов.