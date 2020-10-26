ДУМК призывает разработать закон о защите религиозных символов и чувств верующих

Духовное управление мусульман Кыргызстана призывает разработать закон о защите и недопустимости оскорбления религиозных символов и чувств верующих. Об этом сообщил заместитель муфтия Кадыр Маликов.

Он отметил, что осуждает жестокое насилие и методы терроризма, но при этом считает недопустимым оскорбление религиозных чувств и святынь мусульман. Пользователи соцсетей предположили, что призыв религиозного деятеля связан с последним случаем во Франции.

Отвечая на вопросы 24.kg, Кадыр Маликов уточнил, что обратился в первую очередь к кыргызстанцам. По его словам, в Кыргызстане тоже верующие сталкиваются с дискриминацией и унижением.

«Такие моменты можно отследить иногда в СМИ, очень часто в социальных сетях. Мы должны понимать, что есть определенные группы провокаторов, которых могут использовать для усиления межконфессионального раскола и вражды. Ведь не секрет, что в социальных сетях идет и поддерживается раскол между светскими и религиозными ценностями. Постоянно подливается масло в огонь. С обеих сторон не только допускается оскорбление, но и унижение определенных символов», — сказал Кадыр Маликов.