Ситуация на границе. В ДУМК напомнили верующим о священном месяце Рамазан

Заместитель главы Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов сделал обращение в связи с вооруженным конфликтом на кыргызско-таджикской границе.

На своей странице в Facebook он призвал противоборствующие стороны вспомнить, что во время священного для всех мусульман месяца Рамазан прекращались все войны.

«С именем Аллаха обращаюсь к представителям интеллигенции, общественным деятелям, активистам обоих братских народов. Испокон веков, когда начинался священный месяц Рамазан, прекращались споры, разногласия и войны. В этот месяц даже враги прекращали боевые действия во время войны, стороны садились за стол переговоров. Хочу призвать все здравые силы в обществе, духовенство обеих стран, мы должны сейчас призывать к миру и стабилизации ситуации в приграничных районах. Призываю молодежь наших стран не поддаваться провокациям, манипуляциям и разным агрессивным призывам с обеих сторон! В этот священный месяц Рамадан не поддавайтесь слепому гневу, ненависти и эмоциям, особенно в соцсетях», — заявил Кадыр Маликов.

Идет информационная война с целью посеять вражду и усилить конфликт, ввергнуть в войну. Кадыр Маликов

Он также попросил политиков быть осторожными, чтобы не стать инструментом определенных сил в достижении их геостратегических целей. «В противостоянии между двумя странами, между братскими мусульманскими народами не будет победителя и побежденного! Все стороны конфликта будут проигравшими», — сказал Кадыр Маликов.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

По данным МЧС КР, в селе Максат Лейлекского района сгорело 10 жилых домов, в Кулунду — два. Сгорела также одна средняя школа. В Баткенском районе сгорело 9 жилых домов, 10 автозаправок, 2 ресторана, 8 магазинов, казино «РЕМИ», погранзастава и пожарно-спасательный расчет МЧС.