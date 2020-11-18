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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новый проект Конституции вызвал обеспокоенность даже у духовенства страны

В новом проекте Конституции не отражены роль и место духовных ценностей всего народа. Об этом сообщил заместитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов.
 
Однако он отмечает, что выражает свое личное мнение как ученый и доктор наук Мадридского университета.
 
«Проект изменений в Конституцию, который был разработан в стенах Жогорку Кенеша и вынесен на общественное обсуждение, лично у меня, как у верующего, уже вызывает определенное беспокойство», — сказал он.
 
По его мнению, в проекте главного закона страны не приняты во внимание и не отражены в достаточной мере роль и место религиозных ценностей всего народа.
 
«К сожалению в Конституции, даже в ее преамбуле, не нашлось места упоминанию творца, духовных ценностей, веры наших предков, защиты духовных и моральных принципов. А ведь это очень важно, ведь основная проблема не в модели государственного устройства — проблема в человеке, обществе, в таких понятиях, как справедливость, честность, равенство прав граждан», — считает Кадыр Маликов.
 
Замглавы ДУМК предлагает раскрыть модель светскости в Конституции, закрепить гарантии прав и роли религии в государстве и обществе, защитить религиозные и национальные ценности.
 
«Президентом может быть избран человек, уважительно относящийся к религиозным символам веры. При вступлении в должность глава государства  должен приносить присягу народу Кыргызстана на Коране и Конституции», — предлагает Кадыр Маликов.
 
Отметим, что согласно действующей Конституции Кыргызстана религия отделена от государства.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/173453/
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