Новый проект Конституции вызвал обеспокоенность даже у духовенства страны

В новом проекте Конституции не отражены роль и место духовных ценностей всего народа. Об этом сообщил заместитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов.

Однако он отмечает, что выражает свое личное мнение как ученый и доктор наук Мадридского университета.

«Проект изменений в Конституцию, который был разработан в стенах Жогорку Кенеша и вынесен на общественное обсуждение, лично у меня, как у верующего, уже вызывает определенное беспокойство», — сказал он.

По его мнению, в проекте главного закона страны не приняты во внимание и не отражены в достаточной мере роль и место религиозных ценностей всего народа.

«К сожалению в Конституции, даже в ее преамбуле, не нашлось места упоминанию творца, духовных ценностей, веры наших предков, защиты духовных и моральных принципов. А ведь это очень важно, ведь основная проблема не в модели государственного устройства — проблема в человеке, обществе, в таких понятиях, как справедливость, честность, равенство прав граждан», — считает Кадыр Маликов.

Замглавы ДУМК предлагает раскрыть модель светскости в Конституции, закрепить гарантии прав и роли религии в государстве и обществе, защитить религиозные и национальные ценности.