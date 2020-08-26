«Это грех!» Кадыр Маликов призвал кыргызстанцев не продавать голоса на выборах

Заместитель муфтия Кадыр Маликов призвал кыргызстанцев не продавать свои голоса, потому что это большой грех. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он призвал граждан к единству и порядочности в преддверие выборов.

«Нельзя использовать чувства верующих для достижения власти или получения должности. Недопустима показная религиозность, это очень близко к лицемерию. Хочу напомнить, что власть — это всего лишь средство, чтобы попытаться улучшить жизнь простого народа, власть не является главной целью в жизни. Не продавайте свои голоса, бог проклял дающего и берущего взятки, продажа голосов и их подкуп — большой грех», — сказал Кадыр Маликов.

Напомним, ЦИК завершила прием документов для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений, а до 4 сентября — регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.