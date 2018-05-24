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Власть

Эхо модернизации ТЭЦ. Чиновники не могут освоить средства, потому что боятся

«Чиновники говорят, что не могут освоить выделенные на подготовку к отопительному сезону средства. То ли тендеров, то ли других вещей испугались», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Мирлан Бакиров.

По его словам, авария на ТЭЦ стала для всех большим уроком. Поэтому он надеялся, что в этом году подготовка к отопительному сезону будет особенной. Однако есть факты, когда выделяемые средства не осваивают. Парламентарий попросил правительство проследить, сколько топлива закупают к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Депутат Акылбек Жамангулов счел недостаточной работу некоторых акимов и полномочных представителей правительства в регионах.

«Я хочу акцентировать внимание правительства на работе акимов и губернаторов. Надо заняться подготовкой к осенне-зимнему периоду. Однако некоторые акимы и губернаторы только и делают, что чай пьют в кабинете, и не выходят никуда. Надо же выезжать, встречаться с жителями. Некоторых губернаторов и акимов даже мы увидеть не можем», — возмутился Акылбек Жамангулов.
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Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров
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