Депутаты второй раз отправили соглашение по проекту Digital CASA на доработку

Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству во второй раз отправил на доработку проект о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития по проекту Digital CASA. Решение приняли сегодня.

Депутаты сочли информацию Государственного комитета информационных технологий и связи о реализации проекта и освоении средств недостаточной.

Кроме того, они недовольны тем, что по проекту, который предполагает проведение Интернета во все села республики, 20 процентов кредита в $30 миллионов потратят на консультантов.

На прошлой неделе комитет отправил на доработку проект ратификации, так как он поступил без ТЭО и справки-обоснования. И предупредили правительство о необходимости тщательнее изучать международные соглашения.