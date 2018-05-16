Плоскогубцы за $600. Депутат купил такой же набор, но за 2,5 тысячи сомов

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жамангулов купил набор плоскогубцев за 2,5 тысячи сомов. Для модернизации ТЭЦ Бишкека такой набор обошелся в $320. Сегодня на заседании, где продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, он показал набор и попросил правоохранительные органы принять его как вещдок.

По словам Акылбека Жамангулова, чиновники начали давать информацию, что рассмотрение вопроса может повлиять на отношения с Китаем.

«В процессе работы мы выявили много интересного. Руководители энергоотрасли неправильно использовали полученные средства. Мы знаем, какие огромные суммы списываются. Энергетики только и говорят, что нужно поднимать тарифы. Но почему должны рассчитываться простые люди? Кредитные средства используются нерационально. Руководители энергосектора живут в особняках, ездят на дорогих машинах. Их родственники тоже живут шикарно, а зарплата официальная у них низкая. Откуда тогда такие богатства?» — задался он вопросом.

«Каждый человек знает, что прежде чем строить дом, нужно изучить весь проект. Члены правительства же подписали соглашение с Эксимбанком не глядя. Конечно, они же расходовали не личные средства, поэтому и покупали дорогое оборудование. Обычные плоскогубцы стоят 250 сомов. Я лично купил их на рынке. Нам продемонстрировали набор за $320, но я такой же купил за 2,5 тысячи сомов», — рассказал депутат.

Он добавил, что Министерство финансов уже сообщило, что у Кыргызстана не будет возможности выплатить кредит своевременно. Такая же ситуация складывается и в других проектах.