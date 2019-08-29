Манаса Арабаева оставили под домашним арестом до 2 ноября

Экс-заведующему отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасу Арабаеву продлили домашний арест до 2 ноября.

Такое решение сегодня принял Первомайский районный суд. Известно, что Манас Арабаев не должен выходить из дома с 22.00 до 6.00.

Напомним, АКС ГКНБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда Эльвиры Джаркеевой. Ее обвинили в вынесении незаконного решения в деле о рейдерском захвате земельного участка.

Фигурантами уголовного дела также стали судьи Бишкекского городского и Верховного судов, оставившие в силе решение первой инстанции. 2 июня АКС ГКНБ задержала экс-заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева. Его обвинили в том, что он давал указания судьям и вмешивался в их решения.

Позже Манас Арабаев дал показания на супругу бывшего президента Раису Атамбаеву. По его словам, бывшая первая леди заступалась за экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиру Джаркееву. Просила ее не трогать. От ее имени на встречи по делу строительной компании БЛС приходил сват Раисы Атамбаевой Бектурсун Айталиев.