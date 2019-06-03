В Бишкеке задержан экс-серый кардинал судебной системы Манас Арабаев

Задержан экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента КР Манас Арабаев. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, Антикоррупционной службой ГКНБ продолжаются мероприятия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к фактам злоупотребления должностным положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов. Во время следствия по делу о коррупции установлена причастность Манаса Арабаева к преступлениям.

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«2 июня 2019 года Манас Арабаев задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие», — говорится в сообщении.

Напомним, заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в мае 2018 года.