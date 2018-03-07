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Власть

Из-за законопроекта о пособиях спикеру Жогорку Кенеша сделали замечание

Из-за законопроекта о пособиях спикеру Жогорку Кенеша сделали замечание. Дастана Джумабекова обвинили в лоббировании интересов правительства.

Представители кабмина попросили включить законопроект в повестку дня. Однако некоторые депутаты выступили против. В частности, Кенжебек Бокоев отметил, что документ рассмотрен не во всех комитетах.

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Однако Дастан Джумабеков настаивал: «Давайте дадим слово правительству. Если возникнут вопросы, мы их сразу зададим».

Алтынбек Сулайманов сделал замечание торага. «Вы защищаете правительство. Нужно рассматривать без спешки и споров. Это сложный вопрос. Мы должны рассматривать его в конституционном комитете. Вам вносят предложение, вы же его комментируете», — сказал он.

Бахадыр Сулейманов добавил, что нарушается процедура рассмотрения законопроектов, так как не проведены общественные обсуждения и не все комитеты ознакомились с документом.

В результате голосования депутаты отказались включать вопрос в повестку дня.
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