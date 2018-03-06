Политическая весна-2018. У Сооронбая Жээнбекова нет времени на раскачку

По установившейся традиции весна в Кыргызстане — период роста политической активности: накопленное за зиму находит выход в политических манифестациях. Иногда такая активность ломала управленческую вертикаль, создавая новую конфигурацию. Эти события всегда были следствием неспособности власти отвечать на актуальные вызовы времени и осознавать связанные с этим риски.
Кыргызстан в ожидании действий
Весна 2018 года не будет столь радикальной, потому что новая конфигурация, а точнее, новые люди во власти только недавно взошли на политический олимп. Это одновременно и плюс, и большой вызов.
Плюс, потому что накопившиеся в стране проблемы пока еще не ассоциируются с новым президентом.
Большой вызов, потому что ожидание перемен ставит задачи, которые надо как-то решать.
Следует понимать, что лимит времени, отпущенный власти для раскачки, совсем небольшой.
Ну это пока из разряда негативных сценариев, которые с некоторой долей вероятности могут произойти в будущем. А пока у власти хорошие возможности для реализации позитивного сценария, который пойдет на пользу всем: и политической элите, и стране в целом.
В Кыргызстане достаточно искушенная общественность, съевшая собаку на различных манипуляциях власти.Тамерлан Ибраимов
Совбез прошел, интрига осталась
Выступление президента Сооронбая Жээнбекова на Совете безопасности о необходимости проведения глубоких антикоррупционных реформ народ встретил на ура.
Пока начались первые кадровые изменения в АКС ГКНБ. Завязалась интрига со сменой руководителя аппарата. Обществу непонятно, что все это означает. Почему одних меняют на других, чем старые хуже новых или новые лучше старых? Является ли это банальной аппаратной интригой либо подготовкой к серьезным реформам? Аппаратная интрига, конечно, имеет свою значимость, поскольку меняет расклад сил внутри политической элиты.
Особую актуальность эта интрига имеет в свете неформального двоевластия, когда новый президент работает в окружении команды предшественника.
Результатом же должно стать резкое позитивное изменение поведения сотрудников и руководителей милиции, прокуратуры, судей, АКС и ГКНБ. Если сотрудники этих органов вдруг станут прятать свои джипы, подчищать «левые» дела или, что еще лучше для некоторых нечистых сотрудников, подавать заявления по собственному желанию, значит, они восприняли речь президента всерьез. Если нет, значит, они расценивают это как очередную кампанейщину, которая скоро сойдет на нет.
Результатом должно стать существенное, а в некоторых случаях радикальное обновление кадров в силовых и судебных органах. Во всех странах, где проводились реальные антикоррупционные реформы, кадровое обновление стало непременным условием позитивных изменений.
Отсутствие результатов подтолкнет власти к мерам имитационного характера, которые постепенно начнут формировать основу для реализации негативного сценария, о котором сказано выше.
Результатом антикоррупционной кампании должен стать рост доверия людей к судам, милиции, прокуратуре, АКС, ГКНБ.Тамерлан Ибраимов
Крайний есть всегда
Сапар Исаков по понятным причинам сегодня рассматривается как политическая сила, дистанцированная от президента. Однако в интересах премьер-министра работать в тесном взаимодействии с главой государства. Правительство в силу институционального статуса в общем властном раскладе является менее устойчивым по сравнению с всенародно избранным президентом.
Первый удар за промахи власти по традиции направят против правительства.
Для правительства крайне острый вопрос успешной реализации группы проектов «Таза коом» и, прежде всего, «Умного города». Подписанных контрактов, заявленных планов и разного рода обещаний сделано немало.
Фундаментально переименование милиции в полицию — правильный шаг, но затрагивает формальную сторону дела, в то время как содержательная часть остается невнятной.
И тут повторюсь. Нужны конкретные результаты. Причем результаты в самое ближайшее время, иначе поле для маневра правительства в предстоящих очень скоро политических баталиях сильно сужается.
Главная цель — усилить влияние
То, что политические баталии и перестановки в ближайшее время будут, не сомневается никто. Они просто неизбежны в условиях смены верховной власти и несколько задержались только в силу специфики прошедших президентских выборов.
Президент Сооронбай Жээнбеков, несомненно, помнит и ценит роль Алмазбека Атамбаева в выборах. Однако природа политической власти также неизбежно будет вести к осознанию Жээнбековым своего места в политической иерархии страны.
Но президенту важно за аппаратными войнами не утерять понимание необходимости проведения реальных реформ. От этого, кстати, в будущем, когда сложится властная вертикаль, будет зависеть политическая судьба новой власти. И здесь важно не потерять время.
Политическая весна-2018 пройдет под флагом кадровых перестановок, где красной линией станет нацеленность президентской команды на усиление своего влияния.Тамерлан Ибраимов