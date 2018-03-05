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Власть

Никаких цветов коллегам. Сотрудницам Минфина на 8 Марта вручат только открытки

Министерство финансов объяснило закупку цветочных композиций на 250 тысяч сомов. Как сообщает пресс-служба ведомства, цветы покупают исключительно для протокольных мероприятий, приема иностранных гостей, а также для празднования значимых юбилейных дат, но не для Международного женского дня 8 Марта.

Закупка цветочной композиции планировалась на весь год. Победитель тендера будет известен только после проведенного конкурса.

Для празднования 8 Марта от имени руководства Министерства финансов запланировано только вручение поздравительных открыток.
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